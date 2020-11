Druk op Utrechtse ziekenhuizen vanwege coronazorg onverminderd hoog

De druk op de Utrechtse ziekenhuizen is nog altijd hoog. De reguliere zorg in de ziekenhuizen wordt nog steeds afgeschaald zodat het personeel van die afdelingen kan worden ingezet voor de coronazorg.

Afgelopen maandag lagen er 167 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen. 130 van hen liggen op de verpleegafdelingen en 37 op de speciale ic-afdelingen voor coronapatiënten. De reguliere zorg is verder afgeschaald om de zorg voor coronapatiënten mogelijk te maken.

Doel van de afschaling is verder om medisch-urgente behandelingen altijd door te laten gaan, het personeel te beschermen tegen overbelasting en de toename van de wachtlijsten zo klein mogelijk te houden.

Behandelingen voor kanker, dialyse, hartingrepen en psychiatrische behandelingen gaan in principe door, net als de spoedeisende hulp. De Utrechtse ziekenhuizen overleggen voortdurend over hoe noodzakelijke zorg door kan blijven gaan. Het lukt momenteel in alle ziekenhuizen nog om de zorg te bieden die niet uitgesteld kan worden.