Drukke ochtendspits rond Utrecht door zware windstoten

Het is dinsdagochtend rond Utrecht druk op de weg. De ANWB verwachtte vanwege slecht weer al een drukke ochtendspits en die voorspelling is uitgekomen. Onder meer op de A27 in de richting van Utrecht is rond 9.00 uur veel vertraging.

Op de A27 is tussen Gorinchem en Utrecht flinke vertraging ontstaan bij Nieuwegein. Vanwege een afgewaaid caravandak zijn er twee rijstroken dicht, wat leidt tot meer dan een uur vertraging. Verderop op de A27, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, staat ook een file.

Op de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Utrecht staat bij knooppunt Everdingen ook een flinke file. De vertraging is daar zo’n drie kwartier. Ook op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht en op de A12 Den Haag richting Utrecht is vertraging. Verder is het ook op de lokale wegen druk, zoals tussen Maarsseveen en Utrecht-Overvecht en tussen Bilthoven en Utrecht.