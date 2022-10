Drukte en veel vertraging op wegen rond Utrecht

Het is druk op de wegen rond Utrecht. Onder meer op de A2, de A12, de A27 en de A28 moeten weggebruikers donderdagochtend rekening houden met forse vertraging.

De ANWB spreekt van een drukke ochtendspits, met rond 8.30 uur 800 kilometer file in Nederland. Ook rondom Utrecht staan flinke files die voor veel vertraging zorgen.

Op de A2 gaat het om vertraging tussen Nieuwegein en de afrit Utrecht-Centrum en op de A12 staat het in de richting van Den Haag vast tussen Driebergen en Kanaleneiland. Op de A27 is het twee keer raak: tussen Lexmond en knooppunt Lunetten staat het vast en ook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten is veel vertraging. Op de A28 staat een file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd.

De drukke ochtendspits komt volgens Rijkswaterstaat door een combinatie van regenval en veel ongelukken.

