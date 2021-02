Drukte in de stad; bij De Munt viert dansende menigte winterweer in Utrecht Foto: Bas van Setten

Even lijkt corona niet meer te bestaan in Utrecht. Op heel veel plekken in de stad komen mensen samen en vieren het winterse weer. Bij De Munt is een waar feestje ontstaan met muziek en tientallen dansende mensen. In het Wilhelminapark roept de politie de mensen op om afstand te houden omdat het te druk werd.