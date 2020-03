Drukte op Utrechtse afvalscheidingsstations: ‘Kom alleen als het echt moet’

Het is momenteel erg druk op de afvalscheidingsstations in Utrecht. Zo druk zelfs dat de gemeente Utrecht oproept om alleen te komen als het echt nodig is.

Vanwege de coronacrisis zijn er extra maatregelen genomen bij de afvalscheidingsstations. Zo worden nog maar maximaal tien auto’s op het terrein toegelaten en wordt gevraagd om extra aandacht te hebben voor hygiëne.

In een bericht op sociale media schrijft de gemeente dat het momenteel erg druk is. “Ook aan het opruimen of tuinieren? We zien het aan de grote drukte op onze afvalscheidingsstations. Kom alsjeblieft alleen als het echt moet”, is te lezen in het bericht.

De Landelijke Compostdag, die op zaterdag 28 maart gepland stond, is ook vanwege het coronavirus geannuleerd. Op deze dag wordt er bij de afvalscheidingsstations gratis compost uitgedeeld om daarmee het scheiden van afval te stimuleren. Mogelijk wordt het evenement verplaatst.