Drukte op wegen rond Utrecht, maar nog geen verkeersinfarct

Het is druk op wegen rond Utrecht, zoals eigenlijk al voorspeld was. Automobilisten moeten rekening houden met files. De wegwerkzaamheden aan de A2 leveren de nodige vertraging op.

Donderdagavond ging de A2 nabij Utrecht voor de derde keer dicht voor werkzaamheden. Vooral het eerste weekend zorgde de afsluiting voor een verkeersinfarct op de wegen in en rondom Utrecht, voornamelijk in Nieuwegein. In Nieuwegein werden maatregelen genomen om herhaling hiervan te voorkomen.

Nu de zomervakantie is afgelopen had Rijkswaterstaat gewaarschuwd voor nog grotere drukte. De dienst had automobilisten opgeroepen om vrijdagmiddag niet de weg op te gaan in Utrecht.

De voorspelling is uitgekomen, het is weer stilstaan op de snelwegen rond Utrecht. Zowel op de A27 als op de A12 staan files die zorgen voor de nodige vertragingen. Er is echter nog geen sprake van een verkeersinfarct.

Maandagochtend om 05.00 uur gaat de A2 weer open. De werkzaamheden duren nog langer, tot 30 september en er volgen nog meerdere weekendafsluitingen.