‘Drukteborden’ in Utrecht moeten zorgen voor betere spreiding van fietsers en minder drukte op populaire routes

De gemeente Utrecht begint deze week met een proef met ‘drukteborden’. De borden, die zijn uitgerust met een druktemeter, geven fietsers ter plekke advies over een rustigere route die ze kunnen nemen.

De borden wijzen fietsers op een ‘olifantenpaadje’, een alternatieve route die rustiger en groener is dan de reguliere route en minder stoplichten en kruispunten heeft. “Dit alternatieve pad omzeilt drukke punten zoals Tivoli en leidt fietsers bijvoorbeeld via het Ledig Erf, een route die ondanks de extra kilometer tijdens de spits net zo snel is en meer comfort biedt”, aldus de gemeente.

De proef met de drukteborden duurt drie maanden en het doel is om erachter te komen of fietsers de borden nuttig vinden en bereid zijn om een andere route te kiezen. Dat moet zorgen voor een betere spreiding van fietsers en het verminderen van drukte op populaire routes.

Het project is een idee van Floor Bouwmeister en Friso van Booij. Zij wonnen met hun idee ‘Utrechtse Olifantenpaadjes’ de challenge fietsspreiding van platform U-Forward.