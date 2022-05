Dudley, Eunice en Franklin kosten aan zo’n 270 Utrechtse bomen het leven

Tijdens de verschillende stormen die in februari over Utrecht raasden zijn ongeveer 270 bomen verloren gegaan. De gemeente zegt nog tot het eind van dit jaar bezig te zijn om alle stormschade op te ruimen. Tot nu toe zijn de kosten voor het opruimen van de schade zo’n kwart miljoen euro.

De stormen Dudley, Eunice en Franklin raasden in februari over Utrecht en veroorzaakten veel schade. “De laatste keer dat er drie stormen zo kort na elkaar over het land kwamen was in 1928 en storm Eunice staat in de top drie van zwaarste stormen in 50 jaar”, aldus de gemeente.

Tijdens een vragenuur vroeg de raad hoeveel schade de bomen in Utrecht hadden opgelopen in deze periode. De gemeente zegt ongeveer 140.000 park- en straatbomen te beheren en daarnaast ook nog eens zo’n 190 hectare aan bossen en bosplantsoenen. “In die bossen en bosvakken staan ook veel bomen.”

270

In totaal zijn er als gevolg van de drie stormen zo’n 270 bomen omgewaaid of afgebroken. Dit is inclusief het aantal bomen dat als gevolg van het extreme weer onveilig zijn geworden en snel het veld moesten ruimen. Daarnaast zijn er ook nog ongeveer 120 bomen die beschadigd zijn door de stormen.

Niet alleen de harde wind zorgde ervoor dat bomen omwaaiden. Er viel in die periode namelijk ook relatief veel neerslag, waardoor de grond ‘zeer’ nat was en bomen daardoor minder sterk in de aarde stonden. In enkele gevallen zouden ook werkzaamheden rondom de bomen ervoor gezorgd kunnen hebben dat ze minder stabiel stonden.

Nog niet alle schade die is veroorzaakt door Dudley, Eunice en Franklin is opgeruimd. Zo moeten bijvoorbeeld nog boomstronken van omgezaagde exemplaren worden verwijderd.

Plantseizoen

De park- en straatbomen worden allemaal vervangen. Dit wordt in het plantseizoen, dat loopt van november tot en met maart, gedaan. “In bossen en bosplantsoenen planten we niet altijd vervangende bomen terug en halen we niet altijd de omgevallen boom of boomstronk weg. We willen daar meer inzetten op natuurlijke verjonging.”

De kosten die tot nu toe gemaakt zijn bij het opruimen van de stormschade liggen op ongeveer 250.000 euro. “Uiteraard komen hier nog kosten bij voor het verwijderen van boomstronken en het aanplanten van nieuwe bomen.”