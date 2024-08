Duel tussen topschakers Niemann en Giri van start in Utrecht

Onder een gigantische kroonluchter in het midden van de trouwzaal van het stadhuis wordt woensdag de eerste wedstrijd gespeeld tussen Hans Niemann en Anish Giri. Het is een onderdeel van het toernooi ‘Hans Niemann against the World 2024’, die de 21-jarige Amerikaanse organiseerde. Niemann is een van de meest spraakmakende schaakmeesters van deze tijd en meermaals beschuldigd van fraude.

De geschiedenis van zijn tegenstander laat Anish Giri, momenteel de beste schaker van Nederland, onberoerd. “In die tijd was het heel normaal dat er vals gespeeld werd in online schaakpartijen. Honderden mensen deden dat,” zegt Giri voorafgaand aan de eerste match in het monumentale stadhuis. Hoewel hij Niemanns gedrag niet goedkeurt, zegt Giri nu vertrouwen te hebben in zijn tegenstander.

De twee grootmeesters nemen het van 7 tot en met 11 augustus tegen elkaar. De omstreden schaakmeester organiseerde het toernooi zelf en koos Giri als zijn tegenstander in Utrecht. “Er worden niet veel toernooien in mijn omgeving georganiseerd, dus ik dacht: ik organiseer er zelf een,” vertelt Niemann. Na Utrecht volgen nog matches in Londen, Parijs en Sharjah.

Utrecht is overigens geen onbekende plek voor Hans Niemann. Hij begon zijn schaakcarrière immers op jonge leeftijd in de Domstad en was lid van schaakvereniging Moira Domtoren. Naar verluidt was hij toen al een talent. Omdat zijn ouders expats waren, woonde Niemann ruim drie jaar in Houten en ging hij naar basisschool De Spits in Utrecht. Anish Giri is geboren in Rusland, maar woont sinds 2008 in Nederland.

Valsspelen

De afgelopen jaren is Niemann vaak in het nieuws geweest vanwege beschuldigingen van valsspelen. Dat had te maken met de wedstrijd tegen Magnus Carlsen in 2022. Wereldkampioen Carlsen verloor toen van Niemann en beschuldigde hem openlijk van fraude.

De internationale schaakbond Fide oordeelde later dat er geen bewijs was voor valsspelen tijdens die wedstrijd. Er werd wel onthuld dat Niemann in meer dan honderd online schaakspellen, waarvan de laatste in 2020, illegale hulp heeft gekregen.

30 duizend euro

De twaalf snelschaakpartijen beginnen op woensdag 7 augustus om 15.00 uur. Op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus worden elke dag twee klassieke partijen gespeeld, die om 10.00 en 15.00 uur starten. Op zondag 11 augustus staan zes rapidpartijen op het programma, waarvan de eerste om 11.00 uur begint. De wedstrijden kunnen ter plekke worden bijgewoond en worden ook live gestreamd.

De winnaar ontvangt 35 duizend euro, terwijl de verliezer met 15 duizend euro naar huis gaat. Het geld is afkomstig van sponsors die Niemann heeft gevonden om dit toernooi te organiseren.