DUIC gooit zaterdag deuren open met foto-expositie in HUB Utrecht tijdens Verrassend Vredenburgkwartier

Veertien zaken in het Vredenburgkwartier gooien zaterdag de deuren open met exposites, livemuziek, gratis kledingreparaties en workshops. In het mediacentrum HUB Utrecht, is een foto-expositie te zien van nieuwfoto’s uit Utrecht van de afgelopen 12,5 jaar.

Het centrum van Utrecht is ingedeeld in vijf kwartieren; Stadshuiskwartier, Domkwartier, Universiteitskwartier, Museumkwartier en het Vredenburgkwartier. In die laatste houden veertien ondernemers zaterdag 11 mei open huis.

Ook de redactie van DUIC is gevestigd in het Vredenburgkwartier, in HUB Utrecht. Omdat DUIC 12,5 jaar bestaat hebben betrokken fotograferen een expositie samengesteld van beelden van nieuwsgebeurtenissen die sinds de oprichting van hét grootste Utrechtse nieuwsplatform zich hebben voorgedaan.

De keuze was lastig, want de ruimte is volgens de fotografen altijd beperkt, maar bezoekers zullen veel momenten wel weten op te noemen. De expositie is te bekijken op zaterdag 11 mei van 12.00 tot 17.00 uur in Achter Clarenburg 23.

Ook andere zaken doen mee aan het evenement Verrassend Vredenburgkwartier. Zo zijn er workshops te volgens bij E&CO Warenhuis, is er een wijnproeverij bij Huttopia, bij De Rode Winkel worden spijkerbroeken gratis gerepareerd, is er livemuziek bij hoedenzaak Jos van Dijck en is er een pianoconcert bij BUNK. Het hele programma is hier te vinden.