DUIC in 2020: De in Utrecht geboren Stefania Liberakakis die niet naar het Songfestival ging

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Stefania Liberakakis.



Zo’n 200 pagina’s over Utrecht in 2020. Met de belangrijkste nieuwsverhalen, en indrukwekkende foto’s. Maar ook portretten over inwoners en ondernemers. Zo spraken we met zangeres Stefania Liberakakis.

Uit het boek DUIC in 2020:

Ze zou dit jaar voor Griekenland uitkomen tijdens het Eurovisiesongfestival: de in Utrecht geboren en getogen Stefania Liberakakis. Door de coronacrisis ging dat niet door. Zelfs toen bekend werd dat het liedjesevenement werd gecanceld, draaiden de camera’s.

Gedurende de eerste maanden van 2020 werd de 17-jarige Stefania Liberakakis gevolgd voor de documentaire. Haar droom kwam uit toen ze hoorde dat ze Griekenland mocht vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Via The Voice Kids, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival werkt ze al jaren aan haar carrière als artiest. Het nummer waarmee ze meedeed aan het festival, Superg!rl, was al bekend. Het liedje werd zondag voor het eerst uitgezonden op de Griekse televisie en is ook te beluisteren op Spotify. De tekst gaat over de druk die jongeren kunnen voelen om populair te zijn. Het nummer heeft invloeden van zowel popmuziek als de Griekse cultuur.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

DUIC in 2020 is een portret van Utrecht in 2020. Een jaaroverzicht dat het tijdsbeeld van de stad laat zien, in woord en beeld. 2020 is een uniek jaar, met de eerste coronabesmettingen in februari, de lockdown in maart, de beperking van sociale contacten, getroffen bewoners en ondernemers en de oplopende besmettingen die de tweede golf en de volgende lockdown aankondigen.

Het is een jaar om te onthouden. Een jaar waar we nog lang over zullen napraten. Het coronavirus is het meest besproken onderwerp van 2020, maar in dit jaar gebeurde meer. Veel meer.

2020 is het jaar waarin Utrecht drie burgemeesters kende, het jaar van Black Lives Matter-demonstraties, een gloednieuwe Centrale Bibliotheek en het jaar waarin meerdere grote muurschilderingen zijn gemaakt.

Ook is 2020 het jaar waarin de Voorstraat werd aangepakt, restanten van de zestiende-eeuwse Tolsteegpoort zijn ontdekt, een driehonderd jaar oud skelet werd gevonden, er toch gewoon nog vuurwerk knalde, FC Utrecht vijftig jaar bestond en het jaar van het historische moment waarop de singel weer rond werd.

