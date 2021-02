DUIC in 2020: melkboer Adriaan van Vulpen stopte na 50 jaar

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Na een succesvolle crowdfunding, waarbij honderden mensen al een boek bestelden, is DUIC in 2020 nu voor iedereen verkrijgbaar. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Melkboer Adriaan van Vulpen

50 jaar

Na vijftig jaar als melkboer in de Utrechtse wijk Tuindorp te hebben gewerkt, moest Adriaan van Vulpen dit jaar ‘vroegtijdig’ stoppen. Toen hij in maart zijn laatste rondje door de buurt reed, bedankten veel van zijn klanten hem voor de jarenlange inzet.

Van Vulpen ging in 1969 aan de slag als melkboer bij Melkunie. Hij bezorgde toen de melk in een deel van Bilthoven. Na een jaar kon Van Vulpen een melkwijk overnemen in Tuindorp en hij besloot voor zichzelf te beginnen.

Van Vulpen had altijd veel plezier in zijn werk en dat straalde hij ook uit. Volgens een van zijn vaste klanten is hij altijd goedlachs: “Wij zijn al klant sinds de tijd dat melk nog in flessen zat en in al die jaren hebben we hem nooit chagrijnig gezien.” Veel klanten zeggen hem te zullen missen. Hij werd op zijn laatste dag overladen met cadeaus.

