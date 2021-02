DUIC in 2020 met Paul Barendrecht

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Na een succesvolle crowdfunding, waarbij honderden mensen al een boek bestelden, is DUIC in 2020 nu voor iedereen verkrijgbaar. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Paul Barendrecht.



Zo’n 200 pagina’s over Utrecht in 2020. Met de belangrijkste nieuwsverhalen, en indrukwekkende foto’s. Maar ook portretten over inwoners en ondernemers. Zo spraken we met ondernemer Paul Barendrecht.

Uit het boek DUIC in 2020:

Paul Barendrecht is samen met zijn zus Cocky en zijn dochters Bo, Puk en Belle 2,5 jaar bezig geweest om het vervallen hotel MUZE aan de Tolsteegsingel nieuw leven in te blazen. Barendrecht was al directeur van bedrijfsverzamelgebouwen Vondelparc, Rudolf Magnus, Hooghiemstra, en nu dus ook van hotel MUZE. Naast het hotel opende Barendrecht ook zijn restaurant Karibu in november.

Barendrecht zag de gevolgen van de pandemie met eigen ogen van heel dichtbij. “Geen gasten, ondernemers in de problemen, vrienden die ziek werden en sterfgevallen in onze omgeving.” Overigens zag hij ook creativiteit, doorzettingsvermogen en flexibiliteit bij ondernemers. “Het was en is nog steeds een ener­ verende tijd. Utrecht oogt als een verlaten stad, met in de zomer nog een teken van leven doordat de horeca open was. Met op de valreep het vertrek van burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag en de opening van ons hotel.”

Ook dit jaar is Barendrecht gevolgd door Martin de Vries, een bevriende cineast. Met zijn camera heeft hij de afgelopen 2,5 jaar vastgelegd ­ van de start van de bouw tot aan de opening van het hotel MUZE. Het is nog niet bekend wanneer deze documentaire verschijnt.

Inmiddels is hotel MUZE geopend en ook ondernemers beginnen weer te werken in zijn bedrijven. “Utrecht krabbelt langzaam weer op in 2021”, aldus Barendrecht.

Meer over het boek?

DUIC in 2020 is een portret van Utrecht in 2020. Een jaaroverzicht dat het tijdsbeeld van de stad laat zien, in woord en beeld. 2020 is een uniek jaar, met de eerste coronabesmettingen in februari, de lockdown in maart, de beperking van sociale contacten, getroffen bewoners en ondernemers en de oplopende besmettingen die de tweede golf en de volgende lockdown aankondigen.

Het is een jaar om te onthouden. Een jaar waar we nog lang over zullen napraten. Het coronavirus is het meest besproken onderwerp van 2020, maar in dit jaar gebeurde meer. Veel meer.

2020 is het jaar waarin Utrecht drie burgemeesters kende, het jaar van Black Lives Matter-demonstraties, een gloednieuwe Centrale Bibliotheek en het jaar waarin meerdere grote muurschilderingen zijn gemaakt.

Ook is 2020 het jaar waarin de Voorstraat werd aangepakt, restanten van de zestiende-eeuwse Tolsteegpoort zijn ontdekt, een driehonderd jaar oud skelet werd gevonden, er toch gewoon nog vuurwerk knalde, FC Utrecht vijftig jaar bestond en het jaar van het historische moment waarop de singel weer rond werd.

