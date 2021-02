DUIC in 2020 met verpleegkundige Martine

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Na een succesvolle crowdfunding, waarbij honderden mensen al een boek bestelden, is DUIC in 2020 nu voor iedereen verkrijgbaar. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Martine.



Zo’n 200 pagina’s over Utrecht in 2020. Met de belangrijkste nieuwsverhalen, en indrukwekkende foto’s. Maar ook portretten over inwoners en ondernemers. Zo spraken we met verpleegkundige Martine.

Verpleegkundige in opleiding Martine (25) werkt sinds maart op de afdeling longziekten van het UMC Utrecht. Tijdens de tweede golf testten twee collega’s van haar positief en toen bleek ook zij besmet met het coronavirus. Ze kreeg hoofdpijn en spierpijn en dacht nog even dat het door de griepprik kwam die ze net had gehad. “Maar toen ik die avond werd gebeld door een onbekend nummer, wist ik het meteen.”

Martine ging na haar positieve coronatest thuis in quarantaine, maar werd steeds zieker. “Mijn flat is klein, maar in tien stappen van de bank naar de badkamer, daar moest ik een uur van bijkomen”, vertelt ze. Bovendien ging ze verder achteruit. “Mijn hartslag was hoog en onregelmatig en de saturatie veel te laag. Mijn beste vriendin is ook verpleegkundige en ziet dagelijks coronapatiënten, maar ze schrok zich wezenloos toen ze mag zag”, zegt Martine. “Als jij de huisarts niet belt om opgenomen te worden, dan doe ik het, zei ze. In m’n hoofd was ik bezig met ‘het gaat nog prima’, maar mijn lichaam was zo uitgeput dat ik niet meer op mijn benen kon staan.”

Ze komt in het UMC Utrecht op de high care terecht. “Zulke zuurstofwaarden had ik weinig gezien bij een gezond iemand van 25 zonder onderliggend longlijden. En dit keer was ik het zelf”, zegt ze. “Die eerste nacht was ik echt bang dat ik er tussenuit zou piepen. ’s Nachts was er een verpleegkundige bij me, dat was heel fijn. Zij zat rustig bij me en praatte met me. Ze had niet het gevoel dat ik in zou storten. Dat wist ik ook, maar zo voelde het niet. Na twee nachten ging het beter, werd de zuurstof afgebouwd en hoefde mijn lichaam ook minder te strijden”, zegt Martine.

Ze bleef, ook na haar ontslag, klachten houden. “Alles kost gewoon zoveel moeite, vooral op een slechte dag. Van tandenpoetsen moet ik bijkomen, de trap op voelt als een marathon. Waar ik eerst twee kilometer in een uur zwom, doe ik nu 20 minuten over 250 meter wandelen”, zegt Martine. “Zodra het ook maar een beetje kan, wil ik mijn opleiding afmaken. Verpleegkunde vond ik al een mooi vak en dat is nu nog tien keer zo sterk. Mijn ziekte valt vies tegen, maar ik ga door. Zodat ik weer goede patiëntenzorg kan gaan leveren.”

