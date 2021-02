DUIC in 2020: Sander van Waveren neemt afscheid van de Utrechtse politiek

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Na een succesvolle crowdfunding, waarbij honderden mensen al een boek bestelden, is DUIC in 2020 nu voor iedereen verkrijgbaar. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Sander van Waveren.



Zo’n 200 pagina’s over Utrecht in 2020. Met de belangrijkste nieuwsverhalen, en indrukwekkende foto’s. Maar ook portretten over inwoners en ondernemers. Zo spraken we in december 2020 met vertrekkend CDA-raadslid Sander van Waveren.

Uit het boek DUIC in 2020:

Sander van Waveren nam op 17 december na 10 jaar afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. Hij was sinds 2010 lid van de gemeenteraad voor het CDA. Sander werd in juni 2020 gemeentesecretaris van de gemeente Laren.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

De combinatie van beide functies bleek lastig, waardoor hij het raadswerk niet kon blijven uitvoeren op de manier die hij passend vond. Van Waveren: “De afgelopen 10 jaar heb ik mijn best gedaan om de CDA-kiezers en alle andere Utrechters te vertegenwoordigen. Het is een grote eer geweest om me zo lang in te mogen zetten voor Utrecht, en dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ik heb in de afgelopen jaren altijd zonder handrem het raadswerk proberen te doen. Nu dat niet meer lukt, moet ik helaas afscheid nemen van de gemeenteraad.” Als inwoner van Overvecht, heeft Van Waveren zich hard gemaakt voor bewonersinitiatieven en verenigingen in die wijk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Meer over het boek?

DUIC in 2020 is een portret van Utrecht in 2020. Een jaaroverzicht dat het tijdsbeeld van de stad laat zien, in woord en beeld. 2020 is een uniek jaar, met de eerste coronabesmettingen in februari, de lockdown in maart, de beperking van sociale contacten, getroffen bewoners en ondernemers en de oplopende besmettingen die de tweede golf en de volgende lockdown aankondigen.

Het is een jaar om te onthouden. Een jaar waar we nog lang over zullen napraten. Het coronavirus is het meest besproken onderwerp van 2020, maar in dit jaar gebeurde meer. Veel meer.

2020 is het jaar waarin Utrecht drie burgemeesters kende, het jaar van Black Lives Matter-demonstraties, een gloednieuwe Centrale Bibliotheek en het jaar waarin meerdere grote muurschilderingen zijn gemaakt.

Ook is 2020 het jaar waarin de Voorstraat werd aangepakt, restanten van de zestiende-eeuwse Tolsteegpoort zijn ontdekt, een driehonderd jaar oud skelet werd gevonden, er toch gewoon nog vuurwerk knalde, FC Utrecht vijftig jaar bestond en het jaar van het historische moment waarop de singel weer rond werd.

Steun ons door het kopen van een boek

Door het boek te kopen krijg je niet alleen een mooi overzicht van Utrecht in 2020, je steunt ook de lokale journalistiek in Utrecht – juist in een tijd dat betrouwbare, lokale informatievoorziening belangrijker is dan ooit.