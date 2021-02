DUIC in 2020: uitvaarten tijdens de coronacrisis

Het boek met de indrukwekkendste verhalen en mooiste fotografie van Utrecht in 2020 is nu te koop. Na een succesvolle crowdfunding, waarbij honderden mensen al een boek bestelden, is DUIC in 2020 nu voor iedereen verkrijgbaar. Wat is er allemaal te zien en lezen in het boek? De komende week lichten we een aantal mensen uit die in het jaaroverzicht te vinden zijn. Vandaag: Eefje Visser

De coronacrisis had dit jaar invloed op heel veel sectoren en maakte het werken vaak moeilijker. Uitvaartverzorger Eefje Visser uit Vleuten vertelde in maart, aan het begin van de coronacrisis, over de invloed ervan op haar werk: “Alles is anders.” Een uitvaart in coronatijd is volgens Eefje niet te vergelijken met hoe die normaal ging. “Het is heel zwaar voor nabestaanden. Er is natuurlijk geen enkel fysiek contact mogelijk, dus ook het troosten is er niet. Alles is heel klinisch.”

De verzorging en de uitvaart zelf moeten sinds de komst van corona ook anders worden vormgegeven. Eefje: “Nabestaanden mogen niet in de kamer bij de verzorging van de overledene aanwezig zijn. Ze kunnen bij een crematie ook niet bij de invoer zijn, het moment dat iemand de oven ingaat. Als iemand aan het coronavirus is overleden mogen nabestaanden er zelfs helemaal niet meer bij.” Vooral uitvaarten van jonge mensen verlopen heel anders, omdat die normaal vaak heel drukbezocht zijn. Eefje vertelde over de uitvaart van een jonge moeder.

“Meer dan 300 mensen zouden de uitvaartdienst bijwonen, dat is ineens teruggebracht naar dertig. Ik zoek nu dus expres een kleine aula uit. Ik heb ook gezorgd voor een afscheidsfotograaf en een livestream, zodat mensen toch de bijeenkomst kunnen zien”, vertelde Eefje in maart. “Dat is natuurlijk mooi, maar de echtgenoot van de overledene en haar kindje van vijftien maanden hebben iemand nodig die hen vasthoudt en troost. Officieel mag dat nu niet. Ik zou het liefst willen dat haar ouders en zijn ouders gewoon zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen zitten.”

“Ik heb een heel mooi beroep en ik zie het echt als een missie, maar het kost nu heel veel energie, terwijl ik dat normaal juist krijg van mijn werk. Ik kan mensen nu gewoon niet geven wat ze van mij mogen verwachten”, vertelde Eefje. Ze hoopte dat mensen even stilstaan bij de gevolgen van de maatregelen. “Ik hoop dat mensen zich realiseren hoe moeilijk dit is voor familie en nabestaanden. Heel veel nabestaanden weten nog hele- maal niet dat ze bijvoorbeeld niet bij de verzorging aanwezig mogen zijn. Dat moeten ze dan nog van mij horen.”

