DUIC in 2021 is binnen! Heb je nog geen exemplaar besteld? Hier kan je dat doen

Het nieuwe jaaroverzicht van DUIC is klaar. De boeken worden zo snel mogelijk verzonden naar alle mensen die een exemplaar hebben besteld. Er zijn nog boeken beschikbaar, die verkocht worden in onze webshop.

Vorig jaar bundelde DUIC al het Utrechts nieuws van een heel jaar voor het eerst in een écht Utrechts jaaroverzicht. Ook het jaar 2021 was weer een jaar voor in de boeken. En dus besloot DUIC terug te komen met hét Utrechts jaaroverzicht: DUIC In 2021. Met dit jaar nog meer beelden uit ons eigen stadsie. Na wekenlang van onderwerpen selecteren, herschrijven en vormgeven, ligt het boek dan eindelijk voor ons.

Met het boek DUIC in 2021 haal je een overzicht in huis van alle hoogte- en dieptepunten die Utrecht en haar inwoners dit jaar beleefd hebben. Daarnaast steun je met de aankoop van het boek de lokale journalistiek in Utrecht. Juist in een tijd dat objectieve en lokale informatievoorziening belangrijker is dan ooit.

Wat gebeurde er ook alweer?

Weet jij nog wat het grootste nieuws was afgelopen oktober? Of nog verder terug, februari? Wij wel! En jij ook, met dit boek dat in woorden en vooral beelden terugblikt op afgelopen jaar. Een boek dat je er jaar na jaar nog even bij pakt en doorbladert. Een boek dat elke Utrechter op de plank moet hebben staan. Of op de koffietafel. Of op de wc, wat jij wilt. 😉

Tekst loopt door onder afbeelding

Een foto zegt meer dan duizend woorden…

En dat zie je dit jaar nog meer terug in het boek. We hebben geluisterd naar de feedback van vorig jaar. Daarom is er nu nog veel meer beeld terug te vinden in het jaaroverzicht. De beelden die het jaar 2021 vormgegeven hebben. Uiteraard niet ten koste van de interessante informatie achter die foto’s. We blijven natuurlijk journalisten.

Van een 86 jaar oude wilg die plots omviel tot een ontspoorde tram en Daft Punk vanaf de Domtoren. Dit jaaroverzicht is onze – en jouw – blik op het Utrecht van 2021. DUIC in 2021 is nu alvast voor te bestellen via DUICshop.nl. Ook kan je het boek in een bundel kopen met DUIC in 2020. Dan heb je de verzameling jaaroverzichten tot nu toe helemaal compleet!