DUIC in 2021 nog niet in huis? Ons jaaroverzicht is te koop bij deze boekhandels

Het nieuwe jaaroverzicht van DUIC is klaar! Het is te bestellen via de webshop van DUIC zelf, maar je kunt het ook eerst even rustig bekijken in de verschillende boekhandels die Utrecht en omgeving rijk is.

Vorig jaar bundelde DUIC al het Utrechts nieuws van een heel jaar voor het eerst in een écht Utrechts jaaroverzicht. Ook het jaar 2021 was weer een jaar voor in de boeken. En dus besloot DUIC terug te komen met hét Utrechts jaaroverzicht: DUIC in 2021. Met dit jaar nog meer beelden uit ons eigen stadsie. Na wekenlang van onderwerpen selecteren, herschrijven en vormgeven, is het boek nu af.

DUIC in 2021 is inmiddels op verschillende plekken in Utrecht en omgeving te krijgen. Je vindt het boek bij de volgende boekwinkels: Broese Boekhandels, De Bilthovense Boekhandel, Boekhandel Bijleveld, VVV Utrecht, Bruna Nachtegaalstraat, Bruna Biltstraat, Bruna Roelantdreef, Bruna Brusselplein, Boekhandel De Kler, Boekhandel Steven Sterk, Boekhandel Van Ravenswaay, Souvenirwinkel Groeten uit Utrecht, Kantoorboekhandel KEES Leidsche Rijn. Ook Camping Ganspoort verkoopt het jaaroverzicht.

Met het boek DUIC in 2021 haal je een overzicht in huis van alle hoogte- en dieptepunten die Utrecht en haar inwoners dit jaar beleefd hebben. Daarnaast steun je met de aankoop van het boek de lokale journalistiek in Utrecht. Juist in een tijd dat objectieve en lokale informatievoorziening belangrijker is dan ooit.

Wat gebeurde er ook alweer?

Weet jij nog wat het grootste nieuws was afgelopen oktober? Of nog verder terug, februari? Wij wel! En jij ook, met dit boek dat in woorden en vooral beelden terugblikt op afgelopen jaar. Een boek dat je er jaar na jaar nog even bij pakt en doorbladert. Een boek dat elke Utrechter op de plank moet hebben staan. Of op de koffietafel. Of op de wc, wat jij wilt. 😉