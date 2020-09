DUIC in Zaken in gesprek met Dainahara Polonia van Explore Utrecht

Wat zijn de pareltjes van Utrecht, provincie en stad? Vaak weten we het zelf niet eens als inwoner. In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van DUIC in Zaken spreken we met Dainahara Polonia. Met Explore Utrecht weet zij ruim 30.000 mensen te bereiken.

Met een Master in Sociologie studeerde zij af, maar inmiddels houdt ze zich helemaal bezig met content management. Hoe zet je jezelf of je bedrijf online in-the-picture. Met haar Explore Utrecht website, Instagram, Facebook, Pinterest en Twitter account laat ze elke keer weer zien hoe het moet. Waar een kleine zelfstandige ondernemer groot in kan zijn!

Tekst gaat verder onder video

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Hoe krijgt Dainahara het voor elkaar om zoveel mensen te interesseren voor wat er in Utrecht te doen is? Kijk naar deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken met Dainahara Polonia van ExploreUtrecht.nl!

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor onze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]