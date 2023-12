DUIC in Zaken over de openbare ruimte en het gemis aan groen op ‘De Trip’

In deze aflevering van DUIC in Zaken zitten Marit Overbeek als buurtvergroener, Hans de Wind van de gemeente Utrecht en Pierre Schoonhoven van Vaartsche Rijn Ondernemers Vereniging aan tafel om met elkaar te praten over de inrichting van de openbare ruimte in ‘De Trip’ en dan met name over de straat en het plein De Helling. Grote afwezige is de bezitter van de grond, woningbouwcorporatie SSH.

De drie partijen die afgelopen maandag te gast waren in het ondernemersprogramma DUIC in Zaken, waren het al gauw met elkaar eens. Er moet zo snel mogelijk iets gebeuren met de openbare ruimte in het gebied. Hans de Wind, projectleider namens de gemeente Utrecht, gaf aan dat hij weinig kan ondernemen zolang de grond onder particulier eigendom van SSH valt.

Vaartsche Rijn Ondernemers Vereniging (VROV) gaf bij monde van Pierre Schoonhoven aan, snel iets te willen veranderen aan het gebied qua groenvoorziening en beheer. “Het is nu ook voor ons als ondernemers een puzzel om erachter te komen welk stukje grond van wie is en hoe het beheer geregeld is. Wij willen bij Ganspoort bijvoorbeeld, graag het stukje groen herinrichten dat naast ons terras ligt met een leuke jeu de boulebaan en wat boompjes, maar bij wie moeten we hiervoor aankloppen?”, aldus Schoonhoven.

Guerrilla Gardening

Marit Overbeek vindt het allemaal veel te traag gaan en is daarom een paar jaar geleden met bewoners en ondernemers begonnen met het plaatsen van ‘mobiele parkjes’. “Het plaatsen van deze groenvoorziening noemen we Guerrilla Gardening Naast dat het ons en de ondernemers voldoening geeft dat er in ieder geval iets van groen staat, geeft het ook energie om gezamenlijk een beetje burgerlijk ongehoorzaam te zijn.”

Hans de Wind van de gemeente vindt het allemaal prachtig dat omwonenden en ondernemers dit doen. “Het zorgt in ieder geval voor een beetje aankleding van de openbare ruimte.”

Grote afwezige was de SSH die zo’n beetje alle grond bezit. Het is onduidelijk waarom SSH niet aanwezig wilde zijn bij de talkshow. In de wandelgangen wordt gespeculeerd dat SSH niet wil komen, omdat er een stevig dispuut is over de parkeerplaatsen voor de ondernemingen aan De Helling, dit gaat waarschijnlijk uitmonden in een rechtzaak en daarom lijkt SSH voorlopig de boot af te houden.

De opname van DUIC in Zaken vond plaats in Camping Ganspoort op maandag 27 november. Bekijk de hele aflevering door op bovenstaand filmpje te klikken. De hele aflevering van DUIC in Zaken is binnenkort ook te beluisteren via Spotify op het kanaal van DUIC.nl.