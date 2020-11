DUIC maakt een groots jaaroverzicht; het boek DUIC in 2020 is nu te bestellen

DUIC maakt voor het eerst een groots jaaroverzicht. Een boek, zo’n 175 pagina’s, over Utrecht, de stad en haar inwoners. Met de beste fotografie en de verhalen die 2020 vorm hebben gegeven.

Dag in dag uit is DUIC bezig met Utrecht. De bewoners, de ontwikkelingen, de uitdagingen, de gebeurtenissen, de ondernemers en de politiek. We volgen onze stad en maken het nieuws. 2020 is een uniek jaar. Corona laat in alle wijken en lagen van de stad diepe sporen na, maar er gebeurde meer. Veel meer.

Wat gebeurde er in die 12 maanden? Welke Utrechters kwamen in het nieuws? Welke ondernemers maakten het verschil? Wat typeert afgelopen jaar? Het is te zien en lezen in DUIC in 2020.

In het boek DUIC in 2020 blikken we in 12 maanden terug op 2020. Met nieuwe beelden en aanvullende verhalen. We duiken de archieven in en gaan op zoek naar de rode draad.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Portret

Het boek wordt een portret van Utrecht. We kijken naar de rode draad maar laten ook de noemenswaardige incidenten zien. Het jaaroverzicht toont het tijdsbeeld van de stad zoals DUIC dat afgelopen maanden dag in en dag uit heeft geschetst. Het wordt onze blik op Utrecht in 2020, voor onze lezers, voor de inwoners van Utrecht, voor de stad. Een boek dat je als Utrechter in de kast moet hebben. Een boek dat een tijdsbeeld geeft van de stad. Een boek waarin je leest waar het afgelopen jaar over is gegaan.

Crowdfunding

Als nieuwsmedium voor en door Utrechters werken wij voor veel van onze verhalen samen met onze lezers. Ook voor deze uitgave gaan we graag die samenwerking aan. Daarom starten we via Voordekunst een crowdfund-actie om dit boek tot stand te kunnen brengen. Met het opgehaalde bedrag kunnen wij de productiekosten betalen. Het boek zal 240 x 300 mm zijn en ongeveer 175 pagina’s tellen. Naar verwachting zal het boek – bij een succesvolle actie – eind januari 2021 verschijnen. En dus terug kunnen blikken op héél 2020.

Deze crowdfunding is de kans om jouw eigen exemplaar vast te bestellen.