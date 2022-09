DUIC verhuist en gaat in pand binnenstad samenwerken met RTV Utrecht, ROC en Hogeschool Utrecht

De redactie van De Utrechtse Internet Courant gaat verhuizen naar de binnenstad. In twee winkelpanden op Achter Clarenburg willen we onze journalistiek nog dichter bij Utrechters brengen. Met ‘Nieuws in de Etalage’ gaat DUIC onder meer samenwerken met RTV Utrecht, het ROC en de Hogeschool Utrecht.

DUIC is als hét Utrechtse nieuwsplatform sinds 2011 niet meer weg te denken uit de stad. We zijn positief als het kan en kritisch als het moet. DUIC heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig en toonaangevend medium, dat via de website, sociale media en een papieren krant lokaal nieuws over Utrecht verspreidt. We groeien nog elk jaar, en dat willen we blijven doen. DUIC wil nieuws maken en verspreiden vanuit het kloppende hart van de stad: zichtbaar en door het actief betrekken van burgers. Daarom verhuizen we binnenkort vanaf de Helling op Rotsoord naar Achter Clarenburg in de binnenstad.

Onder de paraplu van ‘Nieuws in de Etalage’ gaan we samenwerken met RTV Utrecht, Journallab, het ROC en de Hogeschool Utrecht. De samenwerking is gericht op vernieuwing van de journalistiek. Samen met studenten van de verschillende opleidingen gaan de journalisten onderzoek doen en experimenteren met nieuwe verhaalvormen.

Ontmoetingsplek

Nieuws in de Etalage moet ook een ontmoetingsplek worden voor journalisten en betrokkenen in Utrecht. Daarom zien we graag dat andere Utrechtse media en instellingen aanhaken. Er zijn al gesprekken geweest met U in de Wijk, FunX, Straatnieuws en de Universiteit Utrecht, maar we gaan graag met iedereen met goede ideeën om de tafel zitten. Met Nieuws in de etalage moet er ook meer ruimte komen voor live producties, radio, tv, innovatieve journalistiek en podcasts.

DUIC blijft zijn eigen identiteit behouden. De website blijft gewoon 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar gevuld worden met nieuws voor Utrechters. De krant blijft gewoon elke week uitkomen. Door de verhuizing verandert daar niks aan. We hopen wel het nieuws nog dichter naar de Utrechters te kunnen brengen, bewoners actiever te betrekken bij het journalistieke proces en door slim samen te werken met andere partijen in de stad nog meer impact te kunnen maken.