DUIC viert tienjarig jubileum met gratis online pubquiz voor de lezers

Het is bijna zover: woensdag 9 juni is het precies tien jaar geleden dat De Utrechtse Internet Courant (DUIC) van start ging en Utrecht kennismaakte met ons onafhankelijke nieuwsplatform. DUIC laat dit moment niet ongemerkt voorbijgaan en viert het tienjarig jubileum met de lezers. Daarom organiseren we op 9 juni samen met Upbeatles een online pubquiz waar iedereen gratis aan mee kan doen.

In uiteenlopende rondes testen we jullie kennis over onder meer de stad Utrecht, haar inwoners en tien jaar De Utrechtse Internet Courant. De livestream begint woensdag 9 juni om 20.00 uur, een kwartier later start de uitleg en om 20.30 uur de quiz.

Meedoen kan als team, maar mag natuurlijk ook solo. Per deelnemend team moet elk quizblok één antwoordformulier ingestuurd worden en onder alle deelnemende teams zullen we leuke prijzen verloten. Vooraf aanmelden is niet nodig. De link naar de antwoordformulieren wordt gedeeld tijdens de livestream.

Livestream

Het enige wat je nodig hebt is een stabiele internetverbinding om de livestream op YouTube te kunnen volgen, een apparaat om de antwoordformulieren van Google Forms in te vullen en een goed humeur!

Meer uitleg over de online quizzen is te vinden op de website van Upbeatles en informatie over specifiek deze quiz staat in het facebookevenement. De livestream voor de Utrecht Quiz op woensdag 9 juni is te volgen via YouTube.