DUIC zoekt gedreven redacteur lokale journalistiek

DUIC (De Utrechtse Internet Courant), hét nieuwsplatform van de stad Utrecht, zoekt een enthousiaste journalist om onze redactie te versterken.

Heb jij affiniteit met onlinejournalistiek, werk je graag mee aan de meest gelezen krant van Utrecht, heb je een scherp oog voor nieuws en ken jij de stad op je duimpje? Dan is DUIC op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Nieuws verzamelen en onderzoeken : Je houdt de stad in de gaten en bent altijd op zoek naar relevante en actuele verhalen.

Artikelen schrijven : Je schrijft snel en scherp nieuws in begrijpelijke taal voor een breed publiek.

Diepgang bieden : Naast nieuwsupdates krijg je ook de ruimte om achtergrondverhalen, human interest-stukken en sociale media-inhoud te creëren.

Trends volgen : Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen Utrecht, met een focus op politiek, cultuur en maatschappelijke thema’s.

Samenwerken en meedenken : In teamverband draag je bij aan de dagelijkse nieuwsproductie en denk je actief mee over de groei en verbetering van onze kanalen, zowel op inhoud als op vorm.

Verbeteren : Je bent in staat om inhoudelijk eindredactie te voeren op publicaties van collega’s en het team te stimuleren om zich journalistiek te ontwikkelen .

Wat breng je mee?

Ervaring : Je hebt ervaring met het schrijven van nieuwsartikelen.

Kennis van Utrecht : Je kent de stad goed of bent in staat snel een relevant netwerk op te bouwen.

Talenknobbel : Je hebt een vlotte pen en schrijft toegankelijk, helder en foutloos.

Nieuwsgierigheid en creativiteit : Je bent leergierig, creatief en hebt een neus voor nieuws.

Beschikbaarheid : Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor een vast dienstverband.

Waar kom je te werken?

DUIC is een toonaangevend nieuwsplatform dat dagelijks via DUIC.nl en wekelijks via onze fysieke krant nieuws brengt over Utrecht. We focussen op politiek, cultuur, ondernemen, horeca, criminaliteit en maatschappelijke kwesties.

Onze redactie bevindt zich in het hart van de Utrechtse binnenstad. We bieden je de kans om jouw journalistieke talenten verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de lokale nieuwsvoorziening. Bij DUIC krijg je volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief. De werksfeer is informeel en gericht op samenwerking.

Enthousiast geworden?

Stuur je sollicitatie (inclusief CV) naar martijn@duic.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 7 februari. We kijken uit naar je reactie.