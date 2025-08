Duikers beschermen historische kluismuur in Utrechtse gracht Foto: Rob Aarsen

Wie de laatste weken langs de Drift in Utrecht heeft gelopen, heeft vanuit het water in de gracht mogelijk luchtbellen en sliertjes rook zien opkomen. De oplettende kijker kon ook een flikkerend lichtje en een gele weerschijn van een duikershelm zien. De gemeente Utrecht werkte daar namelijk vanaf 21 juli aan de bescherming van de historische kluismuur, de muur in het water, die begin dit jaar is hersteld.