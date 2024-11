Duimpje omhoog: Utrecht krijgt drie nieuwe lifthaltes

Met de duim omhoog langs de weg staan wordt binnenkort een stukje makkelijker. Utrecht krijgt er drie lifthaltes bij, laat het college van Burgemeester & Wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad. Het zijn speciaal ingerichte plekken waar lifters en automobilisten met een lege stoel elkaar kunnen vinden. Met de haltes geeft het college gehoor aan raadsvragen die Horizon en GroenLinks in februari stelden.

“Liften is duurzaam, goedkoop en bovenal hartstikke leuk”, zegt Victor Paalman van Horizon, die het plan voorstelde. “Met deze nieuwe lifthaltes laat Utrecht zien dat we ook op dat gebied voorop willen lopen.” In Utrecht zijn al twee officiële plekken, inclusief verkeersbord, waar lifters terechtkunnen. Die zijn bij de opritten bij de Waterlinieweg.

Het college schrijft in haar brief dat Utrecht een stad is met veel ‘liftpotentie’, vanwege de grote studentenpopulatie, de centrale ligging in Nederland en snelwegen in alle richtingen. Het past volgens hun ook in de ambitie ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’, want het scheelt auto’s op de weg, brengt mensen in contact en is voor iedereen toegankelijk.

Locaties

De nieuwe haltes komen langs de Eykmanlaan en bij P&R locaties Westraven en de Uithof. Zo zijn ze dicht bij snelwegen langs de noord-, oost- en zuidkant van de stad. Bij P&R westraven in het zuiden kan de lifter ook naar het westen via de A12. Bij het vaststellen van de locaties heeft de gemeente samengewerkt met de stichting NederlandLift.

De nieuwe lifthaltes krijgen ter verduidelijking hetzelfde bord als de lifthaltes in Nijmegen en Den Haag. Daarop staat een duimpje omhoog en ‘liftershalte’ Op de al bestaande haltes in Utrecht wordt het bord vervangen zodat deze aansluit op de nieuwe.