Duizenden demonstranten trekken door Utrecht op Dag van de Arbeid

Duizenden mensen gingen zondag op de Dag van de Arbeid in Utrecht de straat op om te demonstreren. Zo was er een groot protest van FNV dat eindigde in het Julianapark en een kleinere demonstratie die af werd gesloten in het Griftpark.

Bij de demonstratie van FNV waren duizenden mensen aanwezig. Dit protest startte op het Jaarbeursplein en via een mars door de stad liep de menigte richting het Julianapark. In het park was een groot podium opgebouwd.

Eerder deze week sprak Dierenweide Julianapark nog haar zorgen uit over dit evenement. Zij meende dat het park geen geschikte locatie is voor zo’n grote demonstratie. “Het is broedseizoen, dus er zitten veel nesten in de bomen. Deze stress kunnen al deze dieren dus niet gebruiken. Bovendien komt het park net weer tot leven en dus zal de ligweide kapotgetrapt worden door deze hoeveelheid mensen”, zei de beheerder.

Griftpark

Op de Mariaplaats begon tegelijk met de demonstratie van FNV een ander protest. Onder de noemer ‘Sow the seeds of resistance’ kwamen tientallen mensen bijeen. Ook zij liepen een mars door de stad. Deze eindige echter in het Griftpark, waar een klein podium was opgebouwd en waarop een aantal sprekers en muzikanten elkaar afwisselden.