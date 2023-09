Duizenden internationale studenten in de rij voor het Beatrixgebouw in Utrecht voor verblijfsvergunning

Zo’n 14.000 internationale studenten konden deze zaterdag hun verblijfsdocument ophalen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Het gevolg daarvan was dat er een lange rij voor de ingang stond die op het hoogtepunt doorliep tot de ingang van station Utrecht Centraal.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt dat er ook dit jaar weer een stijging was van het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt. In totaal waren er tot en met juli 17.870 aanvragen voor een zogenoemde verblijfsvergunning studie binnengekomen. Dat waren er ongeveer 1.200 meer dan in dezelfde periode in 2022.

Bijna alle aanvragen werden van april tot en met augustus gedaan. “We weten wanneer de piek in studieaanvragen plaatsvindt, dus kunnen we ons werk daarop inrichten. Ondanks dat blijft het een klus om alle aanvragen in zo’n korte periode te verwerken; zeker met het toenemend aantal studenten”, schrijft Rhodia Maas van de IND.

Tekst loopt door onder afbeelding

Centrale uitreiking

Gemiddeld krijgt 98 procent van de studenten die een aanvraag indient een verblijfsvergunning. Dit jaar organiseert de IND voor de tweede keer centrale uitreikmomenten. Zo is er deze zaterdag, maar ook op 7 oktober, zo’n uitreikmoment in Utrecht. Studenten die straks in Groningen of Maastricht gaan studeren hoeven niet naar de Domstad af te reizen, zij krijgen hun verblijfsvergunning namelijk in de regio uitgereikt.

De rij voor de ingang van het Beatrixgebouw leek lang, maar volgens twee studenten verliep het allemaal heel soepel. “We begonnen bovenaan de trappen bij het station, maar nu, ongeveer dertig minuten later, kunnen we al bijna naar binnen. We hopen alleen niet dat we daar nog lang moeten wachten”, vertelden ze met een glimlach. Van alle studenten die kiezen voor Nederland komen de meeste uit China, India, Verenigde Staten, Turkije en Indonesië.