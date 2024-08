Duizenden internationale studenten staan weer in de rij in Utrecht voor een verblijfsvergunning

Duizenden studenten uit landen buiten de Europese Unie staan zaterdag in de rij voor het Beatrixgebouw in Utrecht. Binnen krijgen zij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsdocument zodat zij in Nederland een studie kunnen volgen.

De IND kreeg dit jaar 17.187 aanvragen voor een zogenoemde verblijfsvergunning studie. Dat zijn er een paar honderd minder dan vorig jaar. Net zoals in 2023 kunnen deze studenten het document op verschillende dagen ophalen in de Jaarbeurs in Utrecht en net zoals toen staan er ook nu weer lange rijen op het Jaarbeursplein.

Zaterdag 24 augustus is de eerste dag waarop studenten het document op kunnen halen in Utrecht. Daarna kan dit nog op 14 september en 5 oktober. “Per dag kunnen zo’n zevenduizend verblijfsdocumenten uitgegeven worden. Zo hebben studenten de zekerheid dat zij hun verblijfsdocument op tijd hebben”, schrijft de IND.

Nationaliteiten

Ongeveer een kwart van de internationale studenten in Nederland komt uit een land dat niet in de EU ligt. De vijf nationaliteiten die het meest voorkomen onder deze studenten zijn net als vorig jaar de Chinese, Indiase, Amerikaanse, Turkse en Indonesische.

Vrijwel alle aanvragen worden volgens de IND gedaan voor studenten aan het hoger onderwijs. “De hogeschool of universiteit doet de aanvraag bij de IND, nadat zij zelf al heeft beoordeeld of de student aan de voorwaarden voldoet. Door deze werkwijze kan de IND vrijwel alle aanvragen voor verblijf voor studie inwilligen.”