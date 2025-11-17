In de rij voor duizenden kilo’s verdwaalde post: pop-upstore met mysterieuze pakketten terug in Utrecht

Winkelende bezoekers van Hoog Catharijne stonden vanmiddag lang in de rij voor een verloren pakketje – maar dan niet voor één die ze zelf hebben besteld. De vandaag geopende pop-upstore met mysterieuze postpakketten trok gelijk veel bezoekers. Het initiatief van het Franse bedrijf King Colis is nog tot en met zondag geopend.

In de tijdelijke winkel op het hoofdplein van het winkelcentrum ligt ruim 10.000 kilo aan verloren pakketten. Dit zijn pakketjes die na bestelling nooit op het juiste adres zijn aangekomen, vaak door een foutief opgegeven adres.

Bezoekers krijgen tien minuten de tijd om een pakket uit te kiezen. De inhoud blijft onbekend tot aan de aankoop. In plaats daarvan worden pakketjes verkocht op basis van gewicht. De standaard is 2,49 euro per 100 gram, een premiumpakket is 2,99 euro per 100 gram.

Tekst loopt door onder foto

Dat betekent dat kopers voor een laag bedrag zomaar een duur product kunnen treffen – of juist andersom. Volgens medeoprichter Killian Denis vond iemand vorig jaar bijvoorbeeld een Pokémonkaart ter waarde van tweeduizend euro, terwijl zo’n kaart slechts zo’n 2 gram weegt.

Eerder succes in Utrecht

Utrecht was vorig jaar de eerste stad in Nederland waar King Colis een pop-upstore opende. Daarna volgden onder meer Rotterdam en Tilburg. In Utrecht was de voorraad, goed voor meer dan 12.000 kilo aan pakketten, al een dag voor het officiële einde volledig uitverkocht. In totaal kwamen er ruim 9.000 nieuwsgierige kopers langs.

Tekst loopt door onder foto

King Colis wil een oplossing bieden voor de miljoenen online pakketjes die jaarlijks zoekraken. Voorheen werden deze niet-bezorgde pakketten namelijk vernietigd. Door ze op te kopen en opnieuw te verkopen, zegt het bedrijf inmiddels al zo’n 100.000 kilo aan verloren pakketten te hebben ‘gered’.

De winkel is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van Hoog Catharijne. Wie de lange wachtrij wil overslaan, betaalt hiervoor vijftien euro.