Duizenden kinderen zien Sinterklaas weer Utrecht binnenkomen

Onder het toeziend oog van duizenden kinderen is Sinterklaas zondag aangekomen in Utrecht. Voorgaande jaren kon de intocht niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar nu was het weer als vanouds een groot feest in de stad.

Sinterklaas en zijn pieten kwamen rond 11.30 uur aan op het Ledig Erf. Vanaf daar voer het gezelschap in meerdere boten over de Oudegracht naar de Weerdsluis. Langs de kade stonden duizenden kinderen om de goedheiligman welkom te heten.

Bij de Weerdsluis werd Sinterklaas opgewacht door onder meer burgemeester Sharon Dijksma. Toen het programma op het podium was afgelopen stapte de sint ter hoogte van de Monicabrug op zijn paard. Na een optocht door de stad werd het programma afgesloten op het Domplein.

Vanwege het evenement waren straten afgesloten en reden verschillende stadsbussen een andere route. Dit wordt gaat nu langzaam weer terug naar de normale situatie.

Tekst loopt door onder afbeelding

Arrestatie

Er is tijdens de intocht minstens een persoon gearresteerd. Deze man duwde ter hoogte van de Monicabrug een hek omver. Vervolgens viel hij iemand van de organisatie aan die hem aansprak op zijn gedrag. Agenten die ook aanwezig waren konden de agressieve man snel inrekenen. Het is niet bekend of er nog meer personen zijn opgepakt.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.