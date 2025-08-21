Duizenden kinderschoenen op Vredenburgplein ter herdenking van kinderen in Gaza

Het Vredenburgplein wordt zondag gevuld met duizenden kinderschoenen, ter nagedachtenis aan alle omgekomen kinderen in Gaza. De actie wordt georganiseerd door Stichting Plant een Olijfboom, die met het herdenkingsprotest aandacht wil vragen voor de kinderslachtoffers en het aanhoudende geweld en de uithongering in de regio.

De stichting heeft ongeveer 18.000 paar kinderschoenen verzameld, gebaseerd op het aantal geregistreerde overleden kinderen. Tijdens het protest worden de namen van de omgekomen kinderen voorgelezen. Daarmee wil Plant een Olijfboom voorkomen dat de kinderen alleen als een getal in het nieuws terechtkomen. “De kinderen die nu niet meer leven, hadden dromen, levens, families en een toekomst. Kinderen die nog wel leven in Gaza hebben dat ook, evenals hun ouders en grootouders. Voor al deze mensen mogen we niet opgeven”, aldus de organisatoren.

Bekende Nederlanders

De hele middag worden namen voorgelezen. Daarvoor komen ook verschillende bekende Nederlanders langs, zoals presentator Joris Linssen, politicus Tofik Dibi, rapper Dio, voormalig minister Hedy d’Ancona en actrice Anna Drijver. Zanger Douwe Bob zal naast het lezen van de namen ook muziek maken om daarmee aandacht te vestigen op Gaza.

Aandacht voor journalisten

Tijdens het herdenkingsprotest wordt ook aandacht besteed aan de honderden vermoorde journalisten in Gaza. Er wordt stilgestaan bij hun levens en er worden borden getoond met hun gezichten en verhalen. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Folkert Jensma is daarom ook aanwezig. Hij is ook een van de namenlezers.

Opnieuw in Utrecht

Vorig jaar maart werd een soortgelijk herdenkingsprotest op het Vredenburgplein georganiseerd. Directeur Esther van Most van Stichting Plant een Olijfboom noemt het daarom ‘schrijnend’ dat het 17 maanden later nog steeds nodig is. Haar nichtje Leen staat op de banner van het herdenkingsprotest. Zij is in december 2023 op 5-jarige leeftijd samen met haar moeder en oma door een Israëlische raketaanval om het leven gekomen.

De organisatie roept Utrechters op om langs te komen bij het herdenkingsprotest. “Iedereen is welkom om te komen herdenken en stil te staan bij de onmenselijke genocide die zich momenteel voordoet in Gaza – en om een klein knuffeltje, kaartje of bloem neer te leggen bij de schoenen.”