Duizenden mensen bij Utrechts protest tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs

Medewerkers van verschillende Utrechtse onderwijsinstellingen leggen dinsdag tijdens de zogenoemde estafettestaking het werk neer. Zij doen dit uit protest tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De actie wordt gesteund door vakbonden, studentenorganisaties en andere sympathisanten.

Op dinsdagochtend vond er een protest plaats op het Domplein. Vanaf een podium spraken verschillende mensen, waaronder de Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66), Sandra Beckerman (SP) en Luc Stultiens (GroenLinks/PvdA), de menigte toe. Daarna begon een mars door de stad.

Duizenden mensen liepen vanaf het Domplein richting het Janskerkhof. Vanaf daar liep de stoet via het Vredenburg, Catharijnesingel, Mariaplaats en Zadelstraat weer terug naar het Domplein.

Tekst loopt door onder afbeelding

Reactie

Het bestuur van de UU zei eerder al achter het doel van de staking te staan, maar dat het andere voorkeursmiddelen heeft om de politiek te bereiken. Het bestuur wil voorkomen dat de universiteit dichtgaat. “En dat studenten daar de dupe van worden”, zei collegevoorzitter Anton Pijpers. “We hopen dat iedereen dit voor ogen houdt en dat we samen een krachtig signaal af kunnen geven.”

“We zijn vóór protest tegen de bezuinigingsplannen”, zei Pijpers. “We juichen dus het toe dat studenten en medewerkers zichtbaar in actie komen. Als bestuurders doen we dat ook, bijvoorbeeld door in gesprek te blijven gaan met bewindslieden en beleidsmakers in politiek Den Haag. Die acties versterken elkaar.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Andere steden

Maandag was er een vergelijkbaar protest in Leiden en woensdag leggen de medewerkers van de onderwijsinstellingen in Nijmegen het werk neer. De estafettestaking gaat vervolgens door naar Amsterdam (17 maart), Groningen (18 maart) en Enschede (25 maart).