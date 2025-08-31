Duizenden mensen lopen mars tegen femicide in Utrecht

Een week nadat twee Utrechtse vrouwen hun emoties uitten op Instagram, loopt de door hen georganiseerde mars tegen femicide door de stad heen. Ze spreken zich uit tegen vrouwenmoord en eisen dat ze veilig over straat kunnen.

Van de Mariaplaats, over de Catharijnesingel, langs het Vredenburg en Janskerkhof naar het Domplein. Daar passen zesduizend mensen op, en het stond zondagmiddag helemaal vol. De aanleiding is de moord op het 17-jarige meisje in Amsterdam afgelopen week. De mars wordt georganiseerd door de Utrechtse ondernemers Didi Steen en Tilda Klumpenaar.

“De emoties zijn de afgelopen dagen bij veel vrouwen enorm hoog opgelopen”, zegt Didi. “Ik plaatste iets op Instagram, en daar kwamen bizar veel reacties op. Mensen vroegen of er niet iets gedaan kon worden, zoals een mars.” En zo kwam het plan op gang. Ook Tilda Klumpenaar kreeg veel reacties op een Instagrampost, en raakte bij de organisatie betrokken.

“De mars is bedoeld om onze emoties te uiten en bewustwording te creëren”, zegt Didi. “Zo veel vrouwen maken situaties mee waarin ze zich onveilig voelen en fietsen bijvoorbeeld blokjes om. We moeten hier echt meer met elkaar over praten. Vrouwen met mannen, mannen en mannen, moeders met zoons, etc.”