Duizenden pro-Palestijnse demonstranten lopen mars door binnenstad Utrecht

Meer dan 7.000 mensen verzamelden zich donderdagavond op het Domplein om steun te betuigen aan Palestina. Vanaf daar begonnen de pro-Palestijnse demonstranten aan een mars richting het Jaarbeursplein.

Het Domplein stroomde donderdagavond vol met mensen die hun steun wilden betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Palestijnen die in Nederland wonen. De initiatiefnemers van deze avond spraken het publiek toe vanaf een podium. Er klonk een hard gejoel en luid applaus.

Tekst loopt door onder de foto

Deelnemers aan de demonstratie hadden protestborden, vlaggen en vuurwerk meegenomen. De stoet trok vanaf het Domplein naar het Jaarbeursplein, waar de trappen volstroomden met demonstranten.

Tekst loopt door onder de foto

De demonstratie werd begeleid door veel politie, die onder meer ook te paard aanwezig was. Volgens de politie is de demonstratie rustig verlopen. Wel ontstond er ophef over een van de vlaggen van demonstranten. Het zou gaan om een ‘jihadvlag’, maar de politie laat weten dat dat niet het geval is. Degene die de vlag bij zich had, heeft die op verzoek van de politie opgeborgen.