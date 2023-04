Duizenden studenten krijgen geen energietoeslag van gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht moet duizenden studenten teleurstellen die hoopten kans te maken op de eenmalige energietoeslag van 1800 euro. Dat laat het college van B&W weten. Eerder deze week oordeelde de rechter dat de gemeente Utrecht zelfstandig wonende studenten niet mag uitsluiten van de eenmalige energietoeslag. De gemeente heeft besloten om uitsluitend de aanvragen van de 600 studenten die nog in bezwaar en beroep kunnen gaan, of zijn gegaan, opnieuw te beoordelen. Ruim 14.000 studenten vallen hierdoor buiten de boot.

Gemeenten in Nederland kregen vanwege de gestegen energieprijzen vorig jaar de mogelijkheid om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te geven. Een student vroeg een eenmalige uitkering van 1.300 euro aan bij de gemeente Utrecht. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de regels van de gemeente Utrecht schrijven voor dat studenten geen recht hebben op de energietoeslag.

De student besloot daarop naar de rechter te stappen, omdat hij vindt dat het uitsluiten van studenten als groep in strijd is met het discriminatieverbod. De bestuursrechter heeft hem eerder deze week in het gelijk gesteld en dus mag gemeente Utrecht zelfstandig wonende studenten niet uitsluiten van de eenmalige energietoeslag.

27 miljoen euro

De uitspraak zou betekenen dat ongeveer 15.000 Utrechtse studenten mogelijk 1.800 euro zouden kunnen krijgen van de gemeente, wat neerkomt op 27 miljoen euro, maar dat is volgens de gemeente financieel onhaalbaar. “Een astronomisch bedrag waar geen enkele dekking voor is”, zo staat in een brief. “Wij hadden zelf heel graag een oplossing gewild voor alle studenten in onze stad met een laag inkomen, die geconfronteerd werden met hoge energiekosten. We hebben alle opties afgewogen. Categoriale energievergoeding verstrekken aan al deze studenten is helaas financieel onhaalbaar.”

Kleine groep

De gemeente Utrecht heeft daarom besloten om alleen de studenten die nog in bezwaar en beroep kunnen gaan of zijn gegaan 1.800 euro energievergoeding toekennen, als zij verder aan de voorwaarden van de beleidsregel voldoen. Naar eigen zeggen betekent dit dat maximaal 600 aanvragen van studenten opnieuw beoordeeld worden en zij bij positief besluit het bedrag automatisch ontvangen.

“We compenseren studenten die na een afwijzende beschikking niet in bezwaar zijn gegaan, of studenten die helemaal geen aanvraag hebben gedaan, niet. We vinden dit pijnlijk. En we realiseren ons dat dit heel onbevredigend is, zeker naar studenten die geen aanvraag hebben ingediend, omdat ze dachten dat ze niet in aanmerking kwamen.”

Falend rijksbeleid

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “De uitspraak van de rechter kwam voor ons niet als een verrassing. De gemeente staat hier met de rug tegen de muur, de pijnlijke conclusie is dat door falend rijksbeleid een groep inwoners is klemgezet, en dat wij niet de middelen of juridische mogelijkheden hebben om studenten goed te helpen. Daarom verzoeken we de Rijksoverheid nogmaals met klem met een landelijke oplossing voor dit probleem te komen.”

De gemeente Utrecht zegt te blijven lobbyen om met een landelijke oplossing te komen voor alle studenten, om in 2023 niet opnieuw geconfronteerd te worden met hetzelfde probleem. “In deze zaak zijn er geen winnaars. We helpen namelijk niet alle studenten met hoge energiekosten en zullen een deel van onze inwoners (juist degenen die zich hebben gehouden aan onze instructie om geen aanvraag in te dienen) teleurstellen.”