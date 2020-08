Dumb Square, High Catherine en Bear Pit: Victor maakt fictieve Utrechtse metrokaart in het Engels

Grafisch ontwerper Victor van Werkhooven (29) heeft een metrokaart van Utrecht gemaakt. De kaart is puur bedoeld als decoratie en Van Werkhooven zou het ontwerp dan ook niet aanraden als écht metronetwerk van de stad. Maar er staan wel prachtige Engelse vertalingen op als Bear Pit, Dumb Square en Jump Road.



“Het begon als een uit de hand gelopen vakantieproject”, aldus Van Werkhooven. “Ik heb een fascinatie voor kaarten, mijn hele kamer hangt vol. Toen ik een filmpje zag over hoe steden hun metrokaarten vormgeven, wilde ik dat ook proberen.”

Van Werkhooven is geboren en getogen in Utrecht. Op zijn 18e verhuisde hij naar Groningen. Hij heeft dan ook eerst een metrokaart gemaakt van zijn huidige woonplaats. Deze werd zo goed ontvangen, dat hij besloot er ook een van Utrecht te maken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Peaceburg

“Ik begin met grote lijnen zoals de kanalen en de ringweg. Vervolgens is het een beetje puzzelen om alles kloppend te maken.” Wat opvalt is dat de namen niet in het Nederlands zijn geschreven, maar in het Engels. Dit draagt volgens Van Werkhooven bij aan het gevoel dat Utrecht een stad is met internationale allure.

Het Vredenburg heet op de kaart bijvoorbeeld ‘Peaceburg’, de Berenkuil heet ‘Bear Pit’, Domplein heet ‘Dumb Square’, Springweg heet ‘Jump Road’ en de Veilingkade heet ‘Auction Harbour’. “De vertalingen zijn soms zo slecht, dat ze daardoor weer leuk worden.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Visueel

Het netwerk dat Van Werkhooven heeft gemaakt is niet toepasbaar in de realiteit. “Ik zou hem niet aanraden. Visueel ziet het er leuk uit, maar vanuit een infrastructureel oogpunt is hij erg onpraktisch.”

Van Werkhooven zegt nog meer metrokaarten te willen maken. “De eerstvolgende worden waarschijnlijk van Leeuwarden en Zwolle. Het moeten steden zijn waarvan je eigenlijk weet dat er nooit een metronetwerk komt.”

Voor degenen die hem thuis aan de muur willen hangen is het ontwerp hier te bestellen.