Duodirectie heeft nieuwe plannen voor de Botanische Tuinen

De Botanische Tuinen heeft een nieuwe directie. Voor het eerst is dat een duo: Edwin Pos en Fenna Hanraets – van Charldorp. Edwin wordt de wetenschappelijk directeur en richt zich vooral op onderzoek en onderwijs. Fenna wordt de operationeel directeur en focust zich op financiën, HR, marketing en huisvesting. Hun ambitie is om de universitaire tuinen verder uit te bouwen tot kennisinstituut en ze toegankelijker te maken voor een breder publiek. 16 augustus was hun officiële startdatum, maar voor die datum waren ze er ook al druk mee bezig.

De bekende tuin is een groene oase te midden van de betonnen gebouwen op het Utrecht Science Park. Er vindt onderzoek plaats, maar het is ook gewoon een prachtige plek met de mooiste bloemen en planten.

Edwin en Fenna gaan allebei parttime aan de slag als directeur. Naast het nieuwe directeurschap, houden ze namelijk ook nog andere taken binnen de Universiteit Utrecht (UU). Zo blijft Edwin onder meer assistent professor in de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit. Daar doet hij onderzoek en geeft hij onderwijs. Met zijn huidige onderzoek wil hij begrijpen hoe biodiversiteit tot stand komt en bewaard blijft. Zijn interesse gaat vooral uit naar de tropische regenwouden van de Amazone. Daar is hij dan ook al meerdere keren op expeditie geweest. Fenna blijft bestuurslid van de Faculty Club van de UU. Hiervoor was ze onder meer directeur van het Utrechts Universiteitsfonds en Hoofd Relatiemanagement.

Waarom hebben jullie gesolliciteerd op deze functie?

Edwin: “Ik ben wetenschapper en eigenlijk altijd al verbonden geweest met de Botanische Tuinen. Ik heb biologie gestudeerd in Utrecht en ben nooit meer weggegaan. Met mijn werk wil ik de (planten)diversiteit beter leren begrijpen, welke processen zijn hier voor verantwoordelijk? En wat is dan een mooiere plek dan de Botanische Tuinen om dat te doen? Hier heb ik de kans om een eigen onderzoekslijn te bouwen met de mensen van de Tuinen.”

Fenna: “Daar sluit ik me bij aan, maar ik ben geen wetenschapper. Ik ben ondernemer en vooral ook fondsenwerver. Ik werk nu ruim vier jaar voor de Universiteit Utrecht en was op zoek naar een volgende stap. Hier komt alles samen: mijn opleiding Internationale Bedrijfskunde, mijn interesse voor de natuur en het ondernemerschap. Hier liggen niet alleen kansen voor de universiteit, maar ook voor het Science Park. Het komt allemaal mooi samen.”

Waarom zijn jullie een goed directie-duo?

Edwin: “Ons netwerk verschilt echt enorm. Fenna zei het laatst ook: als je bijvoorbeeld naar onze LinkedIn-profielen kijkt, hebben we welgeteld één iemand die we allebei kennen.”

Fenna: “Ik mis een netwerk op wetenschappelijk gebied, maar dat heeft Edwin. En ik heb weer een netwerk op het gebied van fondsen en andere relaties.”

Edwin: “Het leuke is dat we een ieder een aparte insteek en eigen expertise hebben en dat je merkt dat we heel goed op elkaar aansluiten.

Fenna: “Met allebei een totaal andere blik en input, dan kun je samen mooie dingen gaan neerzetten volgens mij.

Was het vanaf het begin de bedoeling dat het een duo-directie zou worden?

Edwin: “Dat is tijdens het sollicitatieproces ontstaan. De Tuinen zijn er al heel lang, maar werden pas in de jaren tachtig opengesteld voor publiek. Daarvoor was het voornamelijk een academische tuin. Nu heeft het een duidelijke bezoekersfunctie, maar het idee is dat daar ook een andere functie bijkomt: een ‘levend’ museum als kennisinstituut. Dus niet alleen een bezoekersfunctie en niet alleen maar de academische opleidingen op de achtergrond, maar een geïntegreerd geheel.”

Fenna: “En nog steeds een mooie ontmoetingsplek natuurlijk.”

Edwin: “Het kan simpelweg allemaal niet door één persoon worden gedaan. Voor alle taken die daarbij komen kijken, heb je gewoon ook een duidelijk andere achtergrond nodig. Dat was een van de dingen die ik ieder geval duidelijk bij de sollicitatie naar boven liet komen. Voor alles wat je wil bereiken, heb je eigenlijk ook een andere expertise nodig. Anders blijf je altijd een beetje achter de feiten aanlopen. Dat idee was bij de sollicitatiecommissie ook al ontstaan. Dat sloot mooi op elkaar aan.”

Hebben jullie elkaar zelf uitgezocht of zijn jullie bij elkaar gezet?

Fenna: “We kenden elkaar niet: we hebben elkaar tijdens de sollicitatieprocedure voor corona een keer gezien. Daarna hebben we samen digitaal gesolliciteerd en ons plan gepresenteerd aan de sollicitatiecommissie.”

Edwin: “Tijdens de sollicitatieprocedure zochten ze personen die goed passen bij de functie. Dat was stap één. Daarna werd er gekeken: passen die personen ook goed bij elkaar? Je moet nauw met elkaar samenwerken en dat gaat alleen als je enige aansluiting met elkaar hebt. Dat was ook de opdracht die we meekregen bij het laatste gesprek: werk samen maar een visie uit voor de Tuinen. En dat hebben we gedaan.”

Fenna: “En daar kwam het ‘levend museum als kennisinstituut’ uit.”

Wat is jullie visie voor de Botanische Tuinen?

Fenna: “Om uiteindelijk niet alleen binnen de universiteit, maar ook daarbuiten een ontmoetingsplek te creëren met een sterke link naar de universiteit, het onderwijs en het onderzoek dat we hier doen. Dat willen we doen door twee dingen uit te werken: het kennisinstituut. Dat houdt in dat we het onderzoek dat we hier doen gaan uitbouwen. En ik ga kijken in hoeverre we er ook een levend museum van kunnen maken. Waar je niet alleen de Tuinen kunt zien, voelen en ruiken, maar dat het ook een museumbelevenis wordt op het moment dat je de poorten binnenkomt.”

Edwin: “En wat betreft het kennisinstituut: er wordt nu vooral veel onderzoek gefaciliteerd, zoals voor de faculteit Bèta- en Geowetenschappen. Maar wat we hier uiteindelijk willen doen, is ook zelfstandig onderzoek uitvoeren met een duidelijke richting in diversiteit, systematiek, en natuurhistorie. Er wordt hier al heel wat onderzoek gedaan, alleen dat is nog niet door mensen van de Tuinen zelf.”

Fenna: “Het plan is ook om uiteindelijk het hele jaar door open te zijn. Nu is het vooral veel buiten, maar het idee is om uiteindelijk een aantal plekken te creëren waar je in de kou en regen naar binnen kan.”

Hoeveel koppels waren er over op het eind?

Fenna: “Ik heb begrepen dat er veel individuele gesprekken zijn geweest, maar daar kwamen ze niet uit. Uiteindelijk ontstond het idee van de duo-functie. Daar waren we volgens mij de enige kandidaten voor. Ik zag de vacature een jaar geleden al, maar kon toen niet solliciteren. Er was gewoon een te groot wetenschappelijk component. Dat klopte niet met mijn cv.”

Edwin: “Bij mij was het juist andersom.”

Fenna: “De procedure voordat wij samen in beeld waren, heeft lang geduurd. Erg grappig hoe ze het hebben uitgedokterd.”

Wat vinden jullie zo leuk aan de Botanische Tuinen?

Edwin: “Het is mijn vakgebied, passie en hobby. Ik heb nooit het gevoel dat ik naar mijn werk ga. En ik heb nooit het gevoel dat ik stop met werken. Ik geniet ontzettend van de buitenwereld om mij heen en ik zou niets anders kunnen bedenken om te doen.”

Fenna: “Het is heerlijk: de hele dag buiten en lekker onder de mensen. De basis van de Botanische Tuinen is al fantastisch, maar daarnaast liggen er nog heel wat kansen om ze breder toegankelijk te maken. Het is een prachtige locatie, maar je kunt nog meer ondernemen. De mensen die er werken hebben veel dromen en ideeën die nog niet zijn gerealiseerd de afgelopen jaren. Daar kan je echt wat mee.”

Wat is jullie favoriete onderdeel van de tuinen?

Edwin: “Ik ben evolutionair ecoloog. Voor mij heeft de Evolutietuin dus een speciaal plekje. Maar ik ben ooit begonnen met onderzoek in de Tropen. Daarom zijn de Tropische kassen ook wel een van mijn favorieten.”

Fenna: “Ik moet de tuinen nog leren kennen. Ik ken het nu meer als bezoeker, en als bezoeker is mijn favoriete plek toch de Rotstuin. Daar heb je een mooi overzicht over het water en de rest van de Tuinen.

Edwin: “Ik loop overal met plezier rond eigenlijk.”

Fenna: “Het liefst ’s ochtends vroeg voordat iedereen er is. Heerlijk met een kopje thee erbij en als de dauw er nog hangt. Laatst zag ik nog een vosje voorbijkomen.”a