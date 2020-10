Dutch Comic Con in Utrecht weer uitgesteld

Het komt wellicht niet als een verrassing maar Dutch Comic Con, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, is weer uitgesteld. De tiende editie stond, nadat het eerder al uitgesteld was, gepland op 21 en 22 november 2020 maar zal nu mogelijk op 19 en 20 juni 2021 plaatsvinden.

Het is de derde keer dat het evenement wordt verplaatst. De organisatie kiest er nu bewust voor om de jubileumeditie van Heroes Dutch Comic Con met meer dan een half jaar uit te stellen.

Boet Havenaar vertelt namens Heroes Dutch Comic Con. “Het jubileumfeest is dit jaar meerdere keren verplaatst vanwege het coronavirus. Iedere verplaatsing gaat gepaard met teleurstelling, dat is volkomen te begrijpen en die teleurstelling delen wij ook. Wij willen niets liever dan deze tiende editie samen met onze fans vieren.”

40.000 liefhebbers

Heroes Dutch Comic Con is de laatste jaren gegroeid tot het grootste comic con-evenement in Nederland waar zo’n 40.000 liefhebbers van comics, series, films, games en cosplay op afkomen.

Havenaar zegt over de nieuwe datum in 2021: “Met deze nieuwe datum beogen we het risico zo klein mogelijk te maken dat we opnieuw het jubileumfeest moeten verplaatsen. Deze beslissing wordt ook gesteund door onze deelnemers en bezoekers. Hun loyaliteit en betrokkenheid doet ons enorm goed.”

De reeds verkochte toegangstickets worden automatisch omgezet naar de nieuwe datum in juni. Ook kunnen bezoekers een voucher ontvangen voor een ander evenement in de toekomst of hun geld terugvragen.