E-sporter Manuel Bachoore van Utrechts team wereldkampioen voetbalspel EA FC

De Nederlandse e-sporter Manuel Bachoore is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in het populaire voetbalspel EA FC, voorheen bekend als FIFA. De 20-jarige gamer versloeg zondagavond in de hoofdstad van Saoedi-Arabië – Riyad – de Fransman Brice Masson met 5-3. Aan zijn overwinning kleeft een Utrechts tintje: Bachoore speelt voor een team met het hoofdkantoor in hartje Utrecht.

Met de overwinning pakte Bachoore de prijzenpot van 250.000 dollar, omgerekend ongeveer 215.000 euro. In 2023 werd de Nederlander ook al wereldkampioen. Daardoor is hij nu de eerste e-sporter die twee keer de beste van de wereld is geworden in dit spel.

Team uit Utrecht

De Nederlandse e-sporter komt uit voor Team Gullit, dat recent is overgenomen door Team Liquid. Die organisatie heeft vestigingen over de hele wereld, maar het hoofdkantoor staat al jaren aan het plein van Utrecht Centraal. De organisatie is in 2000 opgericht door voormalig professioneel gamer Victor Goossens.

DUIC ging in 2020 nog op bezoek bij het trainingscomplex van Team Liquid. Er werd gesproken met co-CEO Victor Goossens en DUIC kreeg een exclusieve rondleiding in het gameparadijs.

WK e-sports

Op het WK e-sports wordt deze weken om meerdere titels gespeeld in verschillende spellen, zoals een digitaal schaaktoernooi waar de bekende Magnus Carlsen vorige week nog won.