Eddie Vedder brengt eerbetoon aan 22-jarige Utrechter die levenloos werd gevonden op Pieterskerkhof

Eddie Vedder, leadzanger van de legendarische rockband Pearl Jam, heeft donderdag op het festival Rock Werchter een eerbetoon gebracht aan de 22-jarige Sem die vorige maand levenloos werd gevonden op het Pieterskerkhof. De Utrechter had een kaartje voor het festival.

De oom van de overleden man heeft een video van het moment waarop Vedder iets in Engels zegt over Sem gedeeld op sociale media. “Hij was 22 en hij zou hier vanavond bij zijn. Het is heel verdrietig maar hij is een paar dagen geleden overleden. Ik wil zijn herinnering levend houden en ik hoop dat wij vanavond een beetje troost kunnen geven. Deze is voor jou Sem, ik weet dat je erbij bent.” Daarna speelt de band het nummer Daughter van het album Vs. Uit 1993.

Het levenloze lichaam van Sem werd op woensdagochtend 22 juni gevonden op het Pieterskerkhof. Er is nog veel onduidelijk over zijn dood. Op 25 juni werd zijn fiets gevonden bij de Domkerk. De recherche onderzoekt de zaak momenteel.

Bekijk de video waarin Vedder het eerbetoon brengt onder dit bericht.