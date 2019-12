Eelco Eerenberg nu echt nieuwe wethouder van Utrecht

De 35-jarige Eelco Eerenberg is donderdagavond geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Utrecht. Daarmee is het college van burgemeester en wethouders in Utrecht weer compleet. Hij is de opvolger van de naar Amsterdam vertrokken Victor Everhardt.

Eerenberg was meer dan vijf jaar wethouder in Enschede, waarvan enkele jaren locoburgemeester. Hij werd in 2015 gekozen tot Beste Jonge Bestuurder van Nederland in een verkiezing van Binnenlands Bestuur. Voordat hij bestuurder werd, studeerde hij Informatica en was tegelijkertijd raadslid voor D66 in Enschede.

De voormalige wethouder uit Enschede neemt de volledige portefeuille van oud-wethouder Everhardt over: Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Ook wordt hij wijkwethouder Leidsche Rijn.

Eerenberg zei daar eerder over: “Victor Everhardt heeft een zeer stevige basis achtergelaten. Ik ben vereerd dat ik daarop kan bouwen en de afspraken in het coalitieakkoord verder uit mag voeren.”

Vanavond is @eelcoeerenberg (D66) beëdigd als nieuwe wethouder in Utrecht. #raad030 heet hem van harte welkom! pic.twitter.com/PAMocNzfmE — Gemeenteraad Utrecht (@RaadUtrecht) December 19, 2019