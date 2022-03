Een aantal Utrechtse steuninitiatieven voor Oekraïne op een rij

Door het hele land worden initiatieven opgezet om Oekraïne te steunen vanwege de oorlog die in het land is uitgebroken. Ook in Utrecht doen verschillende organisaties hun best, voor de Oekraïners daar, maar ook degenen die hun land zijn ontvlucht. Hierbij moet je denken aan het regelen van opvang en het inzamelen van voedsel, kleding en andere spullen. Hieronder een aantal Utrechtse initiatieven op een rij.

Het Centraal Museum kondigde een inzamelactie aan. Zaterdag doet het Utrechtse museum mee aan de actie van de Museumvereniging. De opbrengst van de museumkaartjes morgen worden gedoneerd aan Giro 555. “Zoals velen zijn wij diep geraakt door de situatie in Oekraïne”, schrijft het museum op hun Instagrampagina. Ook treedt het Oekraïnse Trio SonCe morgenmiddag op, met Oene van Geelop als gastmuzikant.

FC Utrecht

Ook de fans van FC Utrecht, supportersgroep Utrecht Ultras, startten een actie: ze zamelen spullen in voor de Oekraïners. “Trouwe supporter Sergej, die deel uitmaakt van de supportersgroep Utrecht Ultras, is er daar een van”, schrijft FC Utrecht. Met de acties willen de fans hem en andere Oekraïners een hart onder de riem te steken.

Dinsdag gaat Sergej terug naar zijn geboorteplaats in Oekraïne. “De komende dagen kan iedereen die de actie wil steunen, spullen inzamelen en vervolgens afleveren bij de hoofdingang van Stadion Galgenwaard”, schrijft de voetbalclub. De supportersgroep vraagt onder meer om om baby- en/of kindervoeding, ingeblikt eten, medicijnen als pijnstillers, maandverband, tampons, slaapzakken en dekens.

Gratis reizen

De bezoekers van het Utrecht International Comedy Festival (UICF) kunnen een poster met daarop een portret en citaat van de Oekraïense president kopen. Volodymyr Zelensky was in het verleden ook komiek en met de actie wordt geld opgehaald voor Giro555. Het UICF begon op 23 februari en duurt tot en met 5 maart. Het evenement wordt georganiseerd in TivoliVredenburg.

Verder kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis reizen met het Utrechtse Syntus en met NS. Dat maakten de vervoersmaatschappijen dinsdag bekend. Ook reizen zij deze maand gratis met U-OV. Op vertoon van hun paspoort of identiteitskaart mogen ze mee met zowel bussen als trams.

Tijdelijke slaapplaatsen

Ook de gemeente merkt dat veel Utrechters een bijdrage willen leveren. “Utrecht vindt het hartverwarmend dat veel inwoners in de stad zich (willen) inzetten voor mensen in een kwetsbare positie”, meldt de gemeente. Op de site deelt de gemeente een lijst met organisaties waar Utrechters hiervoor terecht kunnen.

Bijvoorbeeld bij Stichting Welkom in Utrecht: deze stichting brengt vluchtelingen in Utrecht en mensen uit de regio met elkaar in contact. “Onder andere door ontmoetingen en activiteiten op het gebied van taal, sport en cultuur, samen koken, wandelen en klussen.” Ook de Protestantse gemeente Utrecht wordt genoemd. Die vraagt kerken en hun achterban om tijdelijke slaapplaatsen, voor twee weken of langer. “Utrechters die vluchtelingen een tijdelijke slaapplaats willen aanbieden, kunnen dat via e-mail aan de PGU doorgeven.”

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente hard op zoek is naar locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen zouden kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar bestaande opvanglocaties, maar er wordt ook ‘out of the box’ gedacht. Zo wordt ook opvang in lege kantoorpanden of kerken onderzocht. “We doen daarbij een oproep aan eigenaren van panden in Utrecht die mogelijk geschikt kunnen zijn, zich te melden”, aldus het college van B&W.