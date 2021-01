Eén hoofdroute en veel kleine ommetjes, dat willen bewoners in Utrecht Overvecht

De bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht hebben zich samen met de gemeente over de vergroening van de wijk gebogen. Voor het project het Groene Lint bedachten zij hoe Overvecht nog groener kan worden.

Wat stimuleert de bewoners van Overvecht om meer naar buiten te gaan? Een goede vraag, zeker nu iedereen veel in huis zit. Verschillende bewoners werken samen met de gemeente Utrecht aan een antwoord.

Het eerste programmaplan is klaar. Daarin zet de gemeente twee hoofdlijnen voor de uitvoering uit. De eerste is dat er een grote hoofdroute door Overvecht moet komen. Een aantrekkelijke, goed begaanbare en logische hoofdroute, die ook verblijfswaarde heeft. Een ‘groen lint’ met veel groen, bankjes en een eigen, herkenbare stijl.

De tweede hoofdlijn in het plan is een groter aantal ‘ommetjes’. Het gaat om kortere wandelroutes, dicht bij huis. De gemeente is niet van plan de ommetjes alleen uit te dokteren. Hiervoor wordt gezocht naar samenwerkingspartners. Dat kunnen bedrijven of bewoners uit de buurt zijn.

Handen uit de mouwen

Voor de uitvoering van dat tweede plan richt de gemeente ‘Club Groene Lint’ op. Verder zoekt de gemeente contact met wijkbedrijf ‘Wij 3.0’ en met het participatiebedrijf UW. Zo kan het project Overvecht ook veel opleveren op het gebied van sociale participatie.

Het totale budget voor de huidige plannen, die voor 2024 werkelijkheid moeten worden, ligt momenteel op 1.480.000 euro. De gemeente probeert dat budget nog iets te verruimen en kijkt daarvoor naar mogelijkheden voor financiering bij andere projecten, beleidsterreinen en partners.

In 2024 moet dus het hele project rond het Groene Lint af zijn, maar de gemeente belooft al snel de handen uit de mouwen te steken: alles wat in 2021 kan, gaat zo snel mogelijk gebeuren. Het gebied ten noorden van de Carnegiedreef tussen Kasaidreef en Gambiadreef is als eerst aan de beurt.