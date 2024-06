Een inkijkje in de restauratie van de werfkelders van Magazijn de Zon in Utrecht

Ongeveer een jaar geleden is de restauratie van de tien werfkelders onder Magazijn de Zon in Utrecht begonnen, en zaterdag laat de aannemer zien hoe zij te werk gaan. Wat al snel duidelijk wordt is dat er niet één werkwijze is die op alle kelders toegepast kan worden, maar dat het, vanwege onder meer de historische waarde, maatwerk is.

Magazijn de Zon heeft maar liefst tien werfkelders en deze worden volledig gerestaureerd. Iedereen die weleens op de Stadhuisbrug komt kan zien hoe de bovenzijde van de kelders worden aangepakt. Momenteel ligt bijvoorbeeld de straat aan het begin van de Choorstraat open en wordt er gewerkt aan de onderliggende constructies.

Maar niet alleen aan de bovenkant van de werfkelders worden gewerkt, ook van binnen worden de historische constructies gerestaureerd. Gebr. de Leeuw B.V. liet zaterdag tijdens de Dag van de Bouw zien hoe zij dat doen. De aannemer voert de restauratie in samenwerking met NAP ingenieurs B.V. uit, in opdracht van de gemeente Utrecht, de eigenaar van het pand en de kelders.

Tekst loopt door onder afbeelding

Technieken

Omdat de gemeente eigenaar van het pand is, heeft de aannemer meer ruimte om verschillende technieken tijdens de restauratie toe te passen. “Het bouwteam, dat uit alle betrokken partijen bestaat, bespreekt […] verschillende restauratietechnieken en -mogelijkheden om die op verschillende kelders toe te passen. Dit om te onderzoeken of er voor bepaalde scenario’s een repeterende werkwijze kan ontstaan”, zegt Charlotte Grootscholten van het aannemersbedrijf uit Oosterhout.

Zo is in een kelder de stuclaag verwijderd zodat de schades in de achterliggende muur goed te zien zijn. Deze schades worden vervolgens een voor een gerepareerd. “We proberen hierbij zoveel mogelijk historisch materiaal te hergebruiken”, aldus Charlotte. In een naastgelegen kelder wordt weer een andere techniek toegepast. Op verschillende plekken worden kleine gaatjes geboord. Deze gaatjes worden vervolgens volgespoten met een vloeibare substantie die uithardt, waardoor alle holle delen van de muur zijn opgevuld.

Tekst loopt door onder afbeelding

Maatwerk

Om te controleren hoe de verschillende werkwijzen uitpakken worden de kelders constant gemonitord. “Zodra de vorm van herstel buiten de gestelde marges komt wordt een seintje verstuurd, waardoor men direct de constructie kan controleren.”

Volgens Charlotte komt er waarschijnlijk, vanwege onder meer het unieke karakter dat iedere werfkelder heeft, nooit één werkwijze die tijdens iedere restauratie toegepast kan worden. Het blijft volgens haar maatwerk, maar in Magazijn de Zon leert de aannemer veel. Ervaring die het bedrijf later weer kan toepassen wanneer de werfkelders van particulieren moeten worden gerestaureerd.