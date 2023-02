Eén jaar oorlog in Oekraïne: 13-jarige Luca uit Utrecht (Лука, друг ван Святослава) over vriendschap met Svat

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceren tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens.

Luca (13), vriend van Svat

‘’Vorig jaar waren we bij de openingsdag van Vital’nya en leerden daar wat Oekraïners kennen. Eén van hen was Svyatoslav (Svat), hij was er met zijn moeder’’, vertelt Luca van 13. Afgelopen jaar heeft hij een mooie vriendschap opgebouwd met Svat. Zijn moeder en hij komen geregeld over de vloer bij Luca en zijn gezin om samen te eten, te gamen en natuurlijk te drummen. ‘’Svat kan echt heel goed drummen, hij leert mij ook nieuwe dingen. In Oekraïne krijgt ieder kind muziekles, ze mogen zelf kiezen welk instrument ze willen bespelen.’’

Svyatoslav krijgt nog steeds les van zijn docent. ‘’Svat videobelt dan met zijn docent vanuit Oekraïne, maar soms neemt de docent niet op. Dan zit hij in de schuilkelder en heeft hij geen bereik’’ zegt Luca. ‘’We doen ook graag andere dingen, zoals voetballen, hout sjouwen en gamen. Svat speelt graag GTA, maar ik vind dat iets te gewelddadig. Het is altijd gezellig als hij er is. Deze vriendschap is echt voor altijd. Svat wil zelf graag in Nederland blijven wonen, dat lijkt mij ook leuk. Als zijn hele familie dan ook komt, kunnen ze gezellig mee eten!’’.

Лука (13), друг ван Святослава

”Минулого року ми були присутні на дні відкриття “Вітальні” і познайомилися там з деякими українцями. Одним з них був Святослав (Свят), він був там зі своєю матір’ю”, – розповідає Лука, хлопець 13 років. Минулого року він зав’язав гарну дружбу зі Святом. Він разом зі своєю матір’ю відвідують Луку та його родину, щоб разом чогось з’їсти, погратися в якісь ігри і, звичайно, побити в барабан. ”Свят дуже добре вміє грати на барабані і він навчає мене багатьом новим речам. В Україні кожна дитина відвідує уроки музики, причому діти самостійно можуть обирати, на якому інструменті вони бажають грати.”

Святослав все ще займається зі своїм вчителем. ”Свят за допомогою відеозв’язку зв’язується зі своїм вчителем, який перебуває в Україні, але, буває, що іноді його вчитель не відповідає. Напевно, в такі моменти він знаходиться у бомбосховищі і у нього нема зв’язку”, – каже Лука. ”Також з превеликим задоволенням ми займаємося іншими речами, наприклад граємо у футбол, займаємося деревом або граємо в ігри. Свят дуже любить грати у Grand Theft Auto, проте я вважаю, що це дещо “зарізка” гра. Коли Свят поруч, то мені завжди весело. Гадаю, що це справжня дружба і вона буде на все життя. Свят хотів би і далі жити у Нідерландах, і це, на мою думку, було би дуже добре. Якщо до нас завітала вся його родина, то це буде для нас великою радістю і ми зможемо разом перепоїсти!”.

Bijeenkomst 24 februari

Tickets voor het programma op 24 februari zijn te bestellen via deze website. Oekraïners kunnen gratis een ticket reserveren, aan Nederlanders wordt een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken.Om de landelijke herdenkingsbijeenkomst mogelijk te maken is een fondsenwervingscampagne gestart.