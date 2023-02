Eén jaar oorlog in Oekraïne: Janita van de gemeente Utrecht (Яніта, співробітники муніципалітету Утрехта) liet haar normale werkzaamheden even varen

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceren tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens.

Janita Satter, medewerker gemeente Utrecht

“Toen we doorhadden dat er een vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne kwam, ging iedereen daarop aan. Als gemeente Utrecht, de stad van de mensenrechten, hebben we die verantwoordelijkheid’’ vertelt Janita Satter van de gemeente Utrecht. Janita’s normale werkzaamheden maakten afgelopen jaar negen maanden lang plaats voor de Oekraïners. “Je oefent niet op dit soort situaties. Er ligt wel een crisisplan en als gemeente ben je voorbereid op rampen, maar je moet ook kijken naar wat er specifiek nodig is voor een situatie. Wat de Oekraïners hebben meegemaakt is op zichzelf al een grote emotionele schok, maar om dan vervolgens ook nog op een veldbedje te belanden, dat zou trauma op trauma zijn. Daarom wilden we zoveel mogelijk mensen opvangen in hotels en gastgezinnen.” En met succes: al snel konden veel mensen doorstromen naar deze locaties en werden de veldbedjes in de Jaarbeurs vermeden. “Dit was onmogelijk geweest zonder de hulp van vrijwilligers, inwoners en alle andere organisaties”, vertelt ze. “Het is echt bewonderenswaardig hoe iedereen de schouders eronder heeft gezet om dit mogelijk te maken; de gastgezinnen, hotels, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Vital’nya en alle andere vrijwilligers. Het is heel bijzonder om te zien hoe iedereen elkaar wil helpen.”

Яніта, співробітники муніципалітету Утрехта

”Тоді, коли ми всі побачили і зрозуміли, що нам необхідно очікувати напливу біженців з України, кожен вирішив долучитися. Ми, діючи як представники громади Утрехт – міста, де права людини у пошані, усвідомили відповідальність моменту”, – каже Яніта Саттер-співробітник громаду Утрехт. Упродовж 9 місяців минулого року звичайна трудова діяльність Яніти уступила місце діяльності, спрямованій на забезпечення потреб українських біженців. ”Ми ніколи не проводили спеціальних тренувань з підготовки до такого роду викликів і до такого роду ситуацій. Через це нашу діяльність регулювали вимоги антикризового плану, і, знаєте, на рівні громади ми готувалися, проте і намагалися уникнути катастрофічних наслідків виникнення ситуації з напливом біженців. Тут ми повинні були слідкувати за тим, яких саме відповідей з нашої сторони вимагав розвиток всіх цих подій. Те, що цим українцям довелося пережити, вже само собою є великим емоційним шоком, тому додатковим ударом для біженців було б опинитися десь “на похідних ліжках у чистому полі” – ще одна травма після вже пережитої травми. Саме через це ми бажали, наскільки тільки це могло бути можливим для виконання, забезпечити якомога більшу кількість людей розміщенням на проживання у готелях та прийомних родинах.” І цієї мети було успішно досягнуто – зовсім скоро багато людей змогло розселитися в організованих притулках і похідні ліжка в Утрехтському центрі виставок та конгресів “Ярбейрс” (Jaarbeurs) стали просто непотрібні. ”Це було б цілком неможливо без допомоги волонтерів, мешканців та інших організацій, які долучилися до надання допомоги”, – продовжує вона. ”Це просто справжнє чудо, гідне подивування чудо, яке пояснюється тим, що кожен з нас підставив своє плече і зробив всі наші досягнення у цьому вищезазначеному напрямку можливими: прийомні сім’ї, готелі, “Червоний Хрест”, служба з підтримки біженців “Влюхтелінгенверк” (Vluchtelingenwerk), “Вітальня” (Vital’nya) та всі інші задіяні до справи волонтери. І це просто неймовірно чудово спостерігати, як кожен хоче допомогти іншим.”

