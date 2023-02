Eén jaar oorlog in Oekraïne: Paul van Koppen is locatiemanager in de Jaarbeurs-opvang (Пауль ван Коппен, Менеджер локаціі Jaarbeurs)

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceren tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens.

Paul van Koppen, locatiemanager Jaarbeurs

Al vanaf het eerste moment dat de Oekraïners aankwamen in Utrecht, worden ze opgevangen in Jaarbeurs. Paul van Koppen, manager van de opvanglocatie in Hal 5, vertelt: “De gemeente was de eerste maand verantwoordelijk en daarna namen wij, de VRU, het over. Nu, een jaar later, hebben we veel processen verbeterd met een team dat zich hard inzet voor de Oekraïners.” Hal 5 is een primaire opvangplek. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen hier te eten, kunnen hier slapen en wachten tot ze naar een meer permanente plek kunnen met wat meer privacy. De meeste mensen blijven niet lang in Hal 5, we proberen namelijk zo snel mogelijk een geschikte plek voor ze te vinden. “Helaas is het voor sommige mensen lastiger dan voor anderen”, zegt Paul. “Mensen met dieren bijvoorbeeld, niet alle gastgezinnen of hotels zitten daarop te wachten.” Toch zetten Paul en zijn collega’s zich keihard in om mensen goed te laten doorstromen. “Laatst was er een vrouw die in het zuiden van het land geplaatst zou worden, terwijl haar dochter in het noorden zat. We hebben toen geprobeerd om ze samen te plaatsen, en met succes. Moeder en dochter zijn herenigd. Op zulke momenten weet je waar je het voor doet, het doet me goed om dit werk te doen.”

Пауль ван Коппен, Менеджер локаціі Jaarbeurs

З самого першого моменту, коли біженці з України прибули до Утрехту, їх було розміщено в Утрехтському центрі виставок та конгресів “Ярбейрс” (Jaarbeurs). Пауль ван Коппен, менеджер притулку, влаштованого у Залі номер 5, розповідає: ”В перший місяць відповідальність за прийом та розміщення біженців взяла на себе громада, потім таку відповідальність перебрали на себе ми – Безпековий Регіон Утрехт (VRU). Зараз, після закінчення вже майже цілого року, нам вдалося покращити велику кількість процесів, і цього ми досягли разом з командою, яка у значній мірі залучається до допомоги, що надається українцям.” Зала номер 5 є місцем первинного прийому, де біженцям з України надається харчування, місце для сну, а також тут біженці можуть зачекати на свою відправку до подальших, більш сталих місць їх розселення, де вони знайдуть для себе такий бажаний власний куточок, місце, де їх життя набуде більшого спокою та точитиметься з додержання принципу забезпечення приватності. Здебільшого люди ненадовго затримуються у Залі номер 5, оскільки ми намагаємося якнайскоріше забезпечити їх приготованим для них місцем проживання. ”Нажаль, деяким людям це все дається пережити важче, ніж іншим”, – каже Пауль. ”Сім’ї з домашніми улюбленцями, наприклад – такі родини не так охоче зустрічають як в готелях, так і у будинках прийомних сімей.” І все ж Пауль та його колеги наполегливо працюють над тим, щоб було забезпечено постійне розселення біженців до відповідних місць прихистку. ”Нещодавно ми працювали з однією жінкою, в якій доньку було поселено у північній частині країни, в той час як сама жінка повинна була залишатися на півдні. Ми спробували поселити їх разом в якомусь одному місці, і у нас це вийшло! Матір і доньку вдалося возз’єднати. У такі моменти ти знаєш, заради чого ти це все робиш, і тому заняття такою роботою приносить мені справжнє задоволення.”

Bijeenkomst 24 februari

Tickets voor het programma op 24 februari zijn te bestellen via deze website. Oekraïners kunnen gratis een ticket reserveren, aan Nederlanders wordt een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken. Om de landelijke herdenkingsbijeenkomst mogelijk te maken is een fondsenwervingscampagne gestart.