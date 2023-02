Eén jaar oorlog in Oekraïne: Vladyslav (9) uit Kharkiv (Владислав, м.Харків (сім’я Колотило) ‘Nog nooit zo’n mooie stad gezien als Utrecht’

Op 24 februari is het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie worden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kan meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceren tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens.

Vladyslav (9), Kharkiv

Op 23 februari 2022, een dag voor de oorlog, hadden we vrienden van mijn ouders op bezoek. Het was gezellig. De volgende dag, op 24 februari, hoorde ik allemaal geluid buiten. Mijn moeder dacht dat ik het niet kon horen, maar dat kon ik wel. Toen ik met mijn vader de auto ging halen, zag ik de explosies. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn hele leven. We moesten vluchten. Toen we in de auto stapten, werd ik iets rustiger. We reden Chernivtsi binnen, hier was de oorlog nog niet bezig. Ik had het gevoel dat ik niet in Oekraïne was, het was hier nog zo mooi en vredig. Toch moesten we door, want de oorlog zou ook hier kunnen komen. Pas toen we in Utrecht aankwamen, werd ik helemaal rustig. Ik heb nog nooit zo’n mooie stad gezien als Utrecht, maar ik vind het wel een beetje klein.

Владислав (9), м.Харків (сім’я Колотило)

23.02 до нас прийшли гості, я був такий радий що вони прийшли. А 24.02 я чув усі звуки і все що говорила мама. Мама думала я не чув. Коли я з татом йшов за машиною, я чув вибухи. Мені так страшно було як ніколи в моєму житті. Коли ми сіли в машину, я трохи заспокоївся. Коли ми приїхали до Чернівців, я думав що ми не в Україні. Там було так гарно і спокійно. Коли ми приїхали в Утрехт, я нарешті заспокоївся. Але я боюся, що це може бути не назавжди. Утрехт для мене хороший, я в житті не бачив такого гарного міста, але воно таке маленьке. Але таке хороше місто.

Bijeenkomst 24 februari

Tickets voor het programma op 24 februari zijn te bestellen via deze website. Oekraïners kunnen gratis een ticket reserveren, aan Nederlanders wordt een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken. Om de landelijke herdenkingsbijeenkomst mogelijk te maken is een fondsenwervingscampagne gestart.