Een kijkje achter de voordeur van de gekraakte panden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht

Max is niet lang geleden afgestudeerd en woont sinds eind vorige maand in Utrecht. Een paar weken later fietste die door het Wilhelminapark richting de plek waar die nu woont en zich toen realiseerde dat die thuis was. “Dat was een heerlijk gevoel en ik vind het heel fijn om hier te zijn.” Max is een van de bewoners van de onlangs gekraakte panden aan de Burgemeester Reigerstraat. Met ongeveer tien andere mensen, waaronder Sebas en Liber, proberen zij een plek te creëren die haaks staat op de, in hun ogen vercommercialiseerde binnenstad, van Utrecht. Zo is op 17 juli een expositie geopend van kunstwerken die onder meer zijn gemaakt van allerlei materiaal dat in het pand werd aangetroffen. Daarnaast willen de krakers met hun actie het probleem van de woningnood nog een keer op de kaart zetten.

Meerdere gebouwen naast de Albert Heijn op de Burgemeester Reigerstraat staan al ruim zeven jaar leeg. Er is meerdere keren gesproken in de gemeenteraad over de leegstand. De eigenaar wil de panden herontwikkelen, maar heeft niet de juiste papieren. In het verleden heeft hij voor een deel van de verbouwing geen vergunning gekregen en ondertussen staan de gebouwen nog steeds leeg. De panden zijn in het verleden al twee keer gekraakt geweest, maar die keren is de politie direct overgegaan tot ontruiming. De huidige groep krakers zit er al sinds 26 juni en het lijkt erop dat zij nog wel even kunnen blijven.

Liber zag de leegstand op deze plek met lede ogen aan. “Laten we niet vergeten dat we in een huizencrisis zitten. Veel mensen zijn op zoek naar een woning, waaronder veel kennissen van mij, en in Utrecht staat tegelijkertijd veel leeg. Deze panden zijn, vanwege onder meer de plek en de duur, misschien wel de meest bekende leegstaande gebouwen van de stad en dat maakt deze situatie extra wrang. Daarom voelden wij de urgentie om hier in actie te komen.”

Touwtje

Aan de gevel van de panden hangen verschillende spandoeken met daarop teksten als ‘Drie keer is woonrecht’, ‘Attentie! Leegstandspreventie’ en ‘My basic need can’t be someone else’s greed’. Uit het raam op de eerste verdieping hang een touwtje dat tot beneden reikt en fungeert als deurbel. Binnen hebben de bewoners hun best gedaan om een huiselijke sfeer te creëren met een zitgedeelte waar gegeten wordt en er is een keuken. De bewoners vertellen dat zij de eerste dagen vooral hebben opgeruimd. Zo ligt bijvoorbeeld aan de rand van het dakterras en hoop bouwafval. “Dit lag bezaaid over het terras en was voor de omwonenden niet heel prettig om te zien.”

Volgens de krakers zijn de reacties op hun aanwezigheid overweldigend positief. “Vergeet niet dat de omwonenden al jaren tegen leegstand aankijken”, zegt Sebas. “Veel mensen uit de buurt vertellen mij dat zij al die jaren fantaseren over een eventuele invulling, zoals een tweedehandswinkel. Al die tijd waren zij machteloos omdat de eigenaar het leeg liet staan. Nu zitten wij erin en willen wij die mensen betrekken bij wat hier allemaal gaat gebeuren.” De krakers krijgen daarnaast ook hulp uit de buurt. Zo hebben ze een adres waar ze mogen douchen, bij iemand anders kunnen ze water halen en een derde buurtbewoner voorziet de krakers via een verlengsnoer van stroom. “Ook stond er een paar dagen geleden een oudere mevrouw bij ons aan de deur met een koffer vol gereedschap. Wij mochten dat lenen en zij liet ons zien hoe we dingen kunnen bouwen.”

Uniek

Voor alle bewoners geldt dat zij met hun actie protesteren tegen de leegstand. Daarnaast heeft iedereen ook eigen motieven om op deze plek te wonen. Voor Sebas is dit bijvoorbeeld een ‘vrije plek’ waar hij goed met anderen kan samenwerken en mensen kan ontmoeten om na te denken over kwesties in de maatschappij. Hij vindt dit mede daarom een heel speciale plek die bijna uniek is voor Utrecht. “De stad wordt steeds minder inclusief. Zo is er steeds minder plek voor mensen met weinig geld. Dit zie je bijvoorbeeld aan de prijzen van de huizen, maar ook aan de bedragen die op evenementen worden gevraagd. Het is daarom belangrijk dat er meer niet-commerciële plekken komen, zoals dit.”

Voor Liber is wonen op deze plek een manier om uit de ratrace van het dagelijks leven te stappen. “Dit zorgt ervoor dat ik hier de ruimte krijg om te zijn wie ik wil zijn en kan nadenken over de zaken die ik belangrijk vind. Dit alles doe ik niet alleen samen met mijn mede-bewoners, maar ook met de mensen uit de buurt. Op deze manier hoop ik dat hier een kleine gemeenschap wordt opgebouwd.” Ook voor Max, die zich dus al behoorlijk thuis voelt aan de Burgemeester Reigerstraat, is het gemeenschapsgevoel erg belangrijk. “Ik denk niet dat ik dit ook op een appartement zou ervaren.” Bovendien vindt Max het erg belangrijk dat ook anderen gebruik kunnen maken van deze plek. Mensen die bijvoorbeeld niet tot de bubbel van de krakers behoren zoals asielzoekers. Daarom is een leegstaand pand aan de achterzijde opgeruimd zodat vluchtelingen hier kunnen wonen. “We moeten verder kijken dan onze eigen groep”, aldus Max.

Alternativiseren

Zoals eerder gezegd is op 17 juli een tentoonstelling geopend in het pand. Een van de artiesten die daaraan bijdraagt is Rick. “Ik zag de oproep van de bewoners voorbij komen en heb daarop gereageerd. Ik hou ervan om op een plek te werken met veel vrijheid. Toen ik hier aankwam heb ik gekeken wat het pand te bieden heeft. Er lag allerlei materiaal waar ik nu een reigersnest van heb gemaakt. We zitten ten slotte aan de Burgemeester Reigerstraat.” De krakers hopen dat veel mensen een kijkje komen nemen. Het idee is dat er op die manier weer iets voor de buurt wordt gedaan. Het is dan niet alleen een plek waar mensen iets kunnen zien, maar ook waar de bewoners samen kunnen komen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het thema van de expositie is ‘alternativiseren’ en de gedachte daarachter is dat mensen de dingen die normaal zijn steeds minder normaal moeten gaan vinden. “Zo is de wooncrisis inmiddels normaal en dat werkt niet.”